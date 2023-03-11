Adana Yüreğir'de korkutan deprem
Adana'nın Yüreğir ilçesi merkezli 4 büyüklüğünde yaşanan deprem, yerin 6.88 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremin ardından 11 ili kapsayan bölgede artçılar devam ediyor.
Depremden etkilenen illerden biri olan Adana, sallanmaya devam ediyor. AFAD, Yüreğir ilçesi merkezli yeni bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
4 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi
AFAD'ın verdiği bilgiye göre, deprem 4 şiddetinde ve yerin 6.88 km derinliğinde gerçekleşti. Depremin saati ise 22.35 olarak açıklandı. Deprem çevre illerde de hissedildi.
Depremden etkilenen illerden biri olan Adana, sallanmaya devam ediyor. AFAD, Yüreğir ilçesi merkezli yeni bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
4 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi
AFAD'ın verdiği bilgiye göre, deprem 4 şiddetinde ve yerin 6.88 km derinliğinde gerçekleşti. Depremin saati ise 22.35 olarak açıklandı. Deprem çevre illerde de hissedildi.
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