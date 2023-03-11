Adana Yüreğir'de korkutan deprem

Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremin ardından 11 ili kapsayan bölgede artçılar devam ediyor.Depremden etkilenen illerden biri olan Adana, sallanmaya devam ediyor. AFAD, Yüreğir ilçesi merkezli yeni bir deprem meydana geldiğini duyurdu.AFAD'ın verdiği bilgiye göre, deprem 4 şiddetinde ve yerin 6.88 km derinliğinde gerçekleşti. Depremin saati ise 22.35 olarak açıklandı. Deprem çevre illerde de hissedildi.