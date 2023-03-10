Kayseri'de sabaha karşı korkutan deprem!

AFAD verilerine göre; Kayseri'de saat 05.28'de merkez üssü Hacılar ilçesi olarak kaydedilen 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kayseri'de saat 05.28'de 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kayseri'nin Hacılar ilçesi olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.