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Bahçelievler'de apartmanın balkonu çöktü!

5 katlı bir apartmanın balkonun çökmesi sonucunda yapılan incelemelerde kolonların çürüdüğü ve deniz kabuğu kullanıldığı belirlendi.

Ekleme: 10.03.2023 - 13:55 Güncelleme: 10.03.2023 - 14:00 / Editör: Ozge Selin
Bahçelievler'de apartmanın balkonu çöktü!Türkiye depremlerle mücadele ediyor...

Yaşanan depremler korku ve paniğe sebep oluyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından binlerce ev enkaza dönüştü.

Yapılan incelemelerde malzeme eksiği evler tespit edilirken birçok evin inşaasında deniz kabuğu kullanıldığı tespit edildi.

Depremlerin ardından tüm yurtta incelemeler sıklaştırıldı.

Apartmanın balkonu çöktü
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen çökme sonucu bina sakinleri panikledi.

Ailesi ile dışarı çıkan vatandaşlar kalacak yeri olmadığı için evlerine geri döndü.

Güvenlik önlemi alındı
 İhbar üzerine Bahçelievler Belediyesinden gelen ekipler bina etrafında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kolonlarda deniz kabuğu olduğu belirlendi
Yapılan incelemelerin sonucunda ise binanın kolonlarında çürük ve deniz kabuğu görüldü.

Bina mühürlendi
Bunun üzerine ağır hasarlı olduğu görülen bina tahliye edilerek mühürlendi.

Çöken balkonda daha önce bina sakinleri tarafından güçlendirme çalışması yapıldığı da görüldü.

'Gürültü duyunca deprem oldu zannettim'
Balkonu çöken kiracı Yıldız Çalık şu ifadeleri kullandı:

5 yıldan beri burada kiracı olarak oturuyorum. Binanın hasarlı olduğunu biliyordum. Sürekli korkuyordum. Çökme sırasında biz içerde oturuyorduk. Gürültü duyunca deprem oldu zannettim.

Eşime deprem oluyor galiba dedim. Balkona doğru çıkınca balkonun çöktüğünü gördüm. Çok korktum. Gidecek yerim olmadığı için eşimle hastanenin bahçesine gidip oturduk. Daha sonra evimize geri geldik.

Yeni ev arayacağız. İmkanımız yok. Ev sahibi bizden 7 bin 500 TL kira istedi. Bu yüzden tartışmalar oluyordu. Devletin verdiği zammı zaten veriyoruz ama kendisi daha fazla istiyor. Evi boşaltıp çıkmamızı istiyordu.

'Deniz kabuklarının olduğunu da yerinde gözlemledik'
Bahçelievler Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü görevlisi Yüksek İnşaat Mühendisi Enes Süleyman ise şöyle konuştu:

Bina 1979 yapımı. Bodrum kata girdik. Yaptığımız incelemelerde donatılarda korozyon meydana geldiği, taşıyıcılarda önemli çatlaklar olduğunu tespit ettik.

Ayrıca beton yapısında da deniz kabuklarının olduğunu da yerinde gözlemledik. Balkonda meydana gelen çökmenin de gösterdiği gibi bina mevcut haliyle sağlıklı değil. İçinde oturum sağlanması bizim için iyi değil.

Dolayısıyla tahliye gerçekleştiriyoruz.

Vatandaşlara kalacak yer bulunacak
Süleyman, gidecek yeri olmayanlara belediye tarafından kalacak yer yardımında bulunulacağını söyledi.
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