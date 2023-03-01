Tunceli’de yeşil kategoride yer alan terörist öldürüldü

Tunceli Valiliği tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "1 Mart 2023 günü Tunceli Merkez kırsalında, Milli İstihbarat Teşkilatımızın (MİT ) tespitleri neticesinde, MİT ve İl Jandarma Komutanlığımızca düzenlenen müşterek olarak operasyon sonucunda; terör arananlar yeşil kategoride bulunan PKK/KCK terör örgütünün sözde Tunceli sorumlusu 1 erkek terörist; M.16 uzun namlulu silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.Ele geçen teröristin 24 Aralık 2022 tarihindeki 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda kaçan bir terörist olduğu değerlendirilmektedir" denildi.