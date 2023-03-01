Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la Hindistan'da görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere Hindistan'a gitti. Toplantı öncesi Yeni Delhi'de temaslarda bulunan Çavuşoğlu, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya geldi.Temaslarını sürdüren Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile de görüşme gerçekleştirdi. Twitter hesabından açıklama yapan ve bir de fotoğrafa yer veren Çavuşoğlu, depremde yardımları için teşekkür ettiği Rusya Dışişleri Bakanı ile bölgesel konuları ele aldıklarını belirtti:G20 marjında Yeni Delhi'de Rus mevkidaşım Lavrov'la görüştük. Deprem yardımları için tekrar teşekkür ettik. Bölgemizdeki son gelişmeleri ele aldık.Moskova yönetimi, deprem bölgesine arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra sahra hastanesi de göndermişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, depremde hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajını iletmiş, gerekli yardımı sağlamaya hazır olduklarını söylemişti.