Kastamonu açıklarında tespit edilen mayın imha edildi

Kastamonu'da sahilden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta balıkçılar tarafından mayın bulundu. Mayın, bölgeye sevk edilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Kastamonu açıklarında tespit edilen mayın kontrollü şekilde imha edildi.Alınan bilgiye göre, Cide-Doğanyurt arasında, sahilden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta balıkçılar tarafından mayın bulundu.Balıkçıların ihbarı üzerine bölgeye TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve TCSG 22 Amasra Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi.Bölgede güvenlik önlemleri alınmasının ardından mayın, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Savunma (SAS) timleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi.