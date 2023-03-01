Gülşen'in yargılandığı davada mütalaa açıklandı!

İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle yargılanan Gülşen Çolakoğlu hakkında savcı mütalaasını açıkladı. Savcı Çolakoğlu hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsini talep etti. Duruşma, Çolakoğlu'nun avukatlarının son savunmalarını yapmaları için ertelendi.İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Gülşen Çolakoğlu katılmadı. Duruşmada, Gülşen'in avukatları hazır bulundu.Duruşmada savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, Gülşen Çolakoğlu'nun konser sırasında sarf ettiği sözlerinin kışkırtıcı ve düşmanca tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiğini, halkı kin ve düşmanlığa sevk edici, ayrıştırıcı olduğu, nefrete yönlendirici nitelikte olduğu, halkın birbirine karşı düşmanlık uyandırmaya elverişli olduğunu belirtti. Savcı konuşmaya ilişkin videonun da sosyal medya ve basın yayın organlarında yayınlandığını ifade ederek kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin oluştuğu gerekçesiyle Gülşen Çolakoğlu'nun "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.Mütalaaya karşı söz alan Çolakoğlu'nun avukatı Altın Mimir, "Müvekkilimin üzerine atılı suç hiçbir şekilde oluşmamıştır. Aleniyet unsuru oluşmamıştır. İmam Hatip Lisesi sosyal sınıf oluşturmaz. Bu bir tehlike suçudur. Tehlike oluşmamıştır. Müvekkil aleyhine açılan manevi tazminat davaları ön incelemede reddedilmiştir. Müvekkilime 'katli vaciptir' diyen şahsa takipsizlik kararı verilmiş ancak müvekkil hakkında 24 saat içinde işlem yapılmıştır. Yatarı olmayan bir suçtan tutuklanmıştır. Biz tüm dünya vatandaşlarına uygulanan hukuki ilkelerin müvekkilime de uygulanmasını talep ediyoruz. Ayrıca müvekkilin şu an içinde bulunduğu koşullar nedeniyle teminat bedeli olarak yatırdığı paranın da iadesini talep ediyoruz" dedi. Çolakoğlu'nun diğer avukatı Orhan Erol Müezzinoğlu da savunma yapmak için süre istediklerini belirterek müvekkilinin mağdur edildiğini, mağdur eden kişi ya da grupların cezalandırılması gerektiğini ifade etti.Mahkeme, sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı 3 Mayıs'a erteledi.Gülşen Çolakoğlu, 30 Nisan 2022'de Ataşehir'de bir konser sırasında, "İmam Hatip'te okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" şeklindeki beyanda bulundu. Bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 24 Ağustos 2022 gecesi şarkıcı Gülşen Çolakoğlu hakkında İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözlerinden dolayı "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan resen soruşturma başlattı. 25 Ağustos'ta polis tarafından gözaltına alınan şarkıcı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.Avukatlarının üst mahkemeye yaptığı itiraz sonucu, 29 Ağustos'ta Gülşen Çolakoğlu'nun tahliyesine ve konutu terk etmemek şartıyla adli kontrol altına alınmasına karar verildi.Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 702 kurum ve kişi, 'müşteki' olarak yer aldı. Müştekiler arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yazar Emine Şenlikoğlu Özkan, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, KADEM, KADEM Vakfı, Gaziantep Önder İmam Hatipliler Derneği de yer aldı. İddianamede, Gülşen Çolakoğlu hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.Mahkemenin iddianameyi kabul edip adli kontrolleri kaldırmaması üzerine itiraz üzerine, Gülşen'e yurt dışına çıkış yasağı konulmasına ve en yakın karakola her hafta perşembe günü imza atma şartı da konuldu. 21 Ekim 2022'deki ilk duruşmada ise İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi, Gülşen hakkındaki yurt dışı yasağının devamına, ancak imza verme şartının ise kaldırılmasına hükmedildi. Avukatlarının yeniden yaptığı itiraz üzerine bu kez İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla, 250 bin TL'lik güvence miktarının yatırılmasından sonra Gülşen hakkındaki yurt dışı yasağı da kaldırıldı.