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Batı'nın umudu 6'lı koalisyon: Reuters Batı'nın Türkiye planını yazdı! ABD, Çin ve Rusya’ya karşı bunu kullanacak

İngiliz Haber ajansı Reuters, Batı'nın istediği Türkiye planını açık açık yazdı. Batılı medya kuruluşlarında yaklaşan Türkiye'deki seçimler gündemden düşmüyor. Son olarak Reuters, Batı'nın '6'lı koalisyon kazanırsa' senaryosunu yazdı: Batı'ya tam teslimiyet, IMF, Rusya yaptırımı...

Batı'nın umudu 6'lı koalisyon: Reuters Batı'nın Türkiye planını yazdı! ABD, Çin ve Rusya’ya karşı bunu kullanacak
Ekleme: 1.03.2023 - 16:59 Güncelleme: 1.03.2023 - 16:59 / Editör: Ozge Selin
Batı'nın umudu 6'lı koalisyon: Reuters Batı'nın Türkiye planını yazdı! ABD, Çin ve Rusya’ya karşı bunu kullanacak
Türkiye'de seçimler yaklaşırken Batı'nın çıkarları konulu analizler yabancı basında gündem olmaya devam ediyor. İngiliz haber ajansı Reuters, Batı'nın çıkarlarının 6'lı koalisyonun iktidara geçmesinde olduğunu yazdı. Hugo Dixon imzalı Reuters analizinde Batı'nın 6'lı koalisyondan beklentileri sıralandı.

Rusya Ukrayna savaşında tarafsızlık politikası izleyen ve arabuluculuk rolü sayesinde tahıl krizini çözen Başkan Erdoğan ve Türkiye'nin Batı ile ilişkilerinin kötüleştiği ileri sürüldü.

"Erdoğan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde iktidarı elinde tutabilir" ifadelerinin ardından "Kaybettiği senaryoyu düşünelim" diyerek Batı'nın Türkiye planı yazıldı. Makalede, Erdoğan'ın kaybetmesi halinde "Türkiye'nin yeniden Batı ittifakına nasıl kabul edileceğini düşünmek için çok erken olmadığı" söylendi.

SADAKAT TESTİ

'Sadakat testi' başlığı altında 6'lı koalisyonun AB ve ABD ile daha iyi ilişkiler kurmak isteyeceği ve ilk olarak İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayacağı belirtildi. 6'lı koalisyonun NATO'ya sadakati üzerinde özellikle durulan haberde, izlenilecek politikaların Batı'dan yatırım akışına imkan sağlayabileceği ifade edildi.

Türkiye'nin bütün bunlara rağmen yine de AB'ye katılamayacağını ancak ödül olarak gümrük birliğinin modernize edileceği belirtildi.

RUSYA'YA YAPTIRIMLARA BOYUN EĞECEK!

Makalede, altı çizilen bir diğer konu da 6'lı koalisyonun iktidara gelmesi halinde ABD'nin gündeminden düşürmediği Rusya'ya yönelik yaptırımlara tamamen boyun eğecek olması... "Amerika ve AB ayrıca altı partili koalisyonun Rusya'nın askeri açıdan faydalı teçhizat ithal etmesine yardımcı olan şirketlere baskı yapmasını isteyecektir." denilen makalede, "Erdoğan hükümeti yaptırımların ihlal edildiğine dair kanıt bulması halinde harekete geçeceğini söylese de yeni bir hükümet muhtemelen daha istekli bir şekilde işbirliği yapacaktır." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca makalede, itiraf niteliğinde bir detay yer alıyor. Makalede, "Muhalefetin önerdiği ekonomik reformlar kısa vadeli acılar getirebilir. Uluslararası yatırımcılar, Türkiye'nin gerekli ilacı yutacak mideye sahip olduğundan emin olana kadar kenarda oturabilirler." denildi. Bu ifade ise akıllara, IMF zoruyla uygulanan "acı ilaç" programını getirdi.

Analizde, "Bununla birlikte, Türkiye bir mali krizle karşı karşıya kalırsa, döviz kredisi için Uluslararası Para Fonu'na başvurabilir. 6'lı koalisyon, ekstra ekonomik güvenilirlik kazanmak için muhtemelen bunu önceden yapmalı" ifadeleri kullanıldı.

ABD'nin, 6'lı koalisyonun iktidarda olduğu bir Türkiye'yi "Çin'e karşı denge unsuru olarak" kullanacağı da analizde yer aldı...
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