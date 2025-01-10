ABD tarihinin en büyük yangını! Ülkede büyük çaresizlik: Ölü sayısı artıyor, 180 bin kişi tahliye edildi

ABD'nin California eyaletinde yer alan Los Angeles County'de orman yangınları devam ediyor.Şiddetli rüzgarlar nedeniyle alevlerin hızla ilerlediği yangınlarda birçoğu milyonlarca dolarlık ev olan 2 binden fazla yapı küle döndü. Tahminlere göre yangının maliyetinin 60 milyar doları aşması bekleniyor.Riskli bölgelerden Jamie Lee Curtis, Mandy Moore ve Maria Shriver gibi ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu en az 100 bin kişi tahliye edildi.Toplamda 180 bin kişiye tahliye emri verildi. Dün akşam saatlerinde ünlü Hollywood Bulvarı'na yalnız birkaç yüz metre uzaklıktaki Hollywood Hills'te de yangın çıkmasıyla bölgedeki yangın sayısı 6'ya yükseldi.Yetkililer yangınlar dolayısıyla enerji nakil hatlarının elektriğinin kesildiğini, su taşıyan pompaların enerji ulaşmadığı için çalışmadığını belirtti. Bölgeden gelen son bilgilere göre yangın söndürme çabaları jeneratörler vasıtasıyla gerekli yerlere elektrik ulaştırarak yeniden su pompalanmasıyla devam ediyor.Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass, Palisades Yangını'nda bazı sokaklardaki yangın musluklarının suyunun bittiği yönündeki eleştirileri reddederek, yıkımın yalnızca su temininden kaynaklanmadığını söyledi.Bass, 'Hepimiz bunun benzeri görülmemiş bir olay olduğunu biliyoruz, ayrıca yangın musluklarının bu tür büyük yıkımlarla başa çıkmak için inşa edilmediğini de biliyoruz. Şiddetli rüzgarların aynı anda alevleri ve közleri körüklemesi ve destek uçaklarının yere inmesine neden olması nedeniyle durum daha da zorlaştı. Yıkımın bu kadar kötü olmasının sebebi, benzeri görülmemiş rüzgar' dedi.Los Angeles County İtfaiye Şefi Anthony Marrone yaptığı açıklamada, 'Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ama Los Angeles County'de bu yangınlarla başa çıkabilecek yeterli itfaiye personelimiz yok' dedi.