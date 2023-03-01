Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Şanlıurfa’da

Deprem bölgelerinde incelemelerde bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa'ya geldi. Bakan Bozdağ, Vali Salih Ayhan'ı ziyaret etti.Ziyarette Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynep Abidin Beyazgül, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, il jandarma komutanı Tuğgeneral Mücahit Avkıran, Kaymakamlar, Vali Yardımcıları ve İlçe Belediye Başkanları katıldı.Valilik ziyaretinde AFAD Koordinasyon toplantısına katılan Bakan Bozdağ, devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.Ziyaretle ilgili paylaşımda bulunan Şanlıurfa Valiliği; "Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem nedeniyle Şanlıurfa'ya geldi. Adalet Bakanımız Sn. Bekir Bozdağ'ın başkanlığında, Valimiz Salih Ayhan ve paydaşlarımızın katılımıyla; Afet Koordinasyon Merkezi'nde yaptığımız toplantıda sahadaki çalışmalarımızı değerlendirdik. Şanlıurfa olarak depremin etkisini atlatıyor, normal yaşama dönüyoruz" ifadelerini kullandı.