Depremler durmak bilmiyor! AFAD az önce yeni sarsıntının şiddetini duyurdu...

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 10 ilimizi yıkıcı bir şekilde etkileyen 2 büyük depremden sonra şiddetli sarsıntılar hala devam ediyor.

Deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden devam ederken yaşanan artçı sarsıntılar çalışmaları etkileyebiliyor.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre Malatya'da sabah 06.08'de 5.0, Adıyaman'da 06.13 sularında 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi.Saatler 09.48'i gösterdiği sırada Malatya'nın Akçadağ ilçesi 4.7 ile sallanırken yaklaşık 23 dakika sonra ise Malatya'nın Pütürge ilçesi 5.3 şiddetindeki depremle sarsıldı.Son gelen bilgilere göre de Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 13.18'de 51 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.İşte bölgede meydana gelen son depremler;2023-02-07 13:18 5.1 Sincik (Adıyaman)2023-02-07 13:07 4.1 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş)2023-02-07 12:53 3.9 Göksun (Kahramanmaraş)2023-02-07 12:16 3.7 Nurdağı (Gaziantep)2023-02-07 12:15 3.8 Göksun (Kahramanmaraş)2023-02-07 11:43 3.9 Göksun (Kahramanmaraş)2023-02-07 11:32 4.2 Doğanşehir (Malatya)2023-02-07 11:25 4.5 Nurhak (Kahramanmaraş)2023-02-07 11:15 3.7 Yeşilyurt (Malatya)2023-02-07 11:13 3.7 Nurhak (Kahramanmaraş)2023-02-07 10:54 4.2 Kırıkhan (Hatay)2023-02-07 10:45 3.8 İslahiye (Gaziantep)2023-02-07 10:26 4.3 Doğanşehir (Malatya)2023-02-07 10:11 5.3 Pütürge (Malatya)2023-02-07 09:48 4.7 Akçadağ (Malatya)2023-02-07 09:40 4.6 Göksun (Kahramanmaraş)2023-02-07 09:26 4.0 Nurdağı (Gaziantep)2023-02-07 09:15 4.0 Yeşilyurt (Malatya)2023-02-07 09:13 4.2 Doğanşehir (Malatya)2023-02-07 08:55 3.7 Nurhak (Kahramanmaraş)2023-02-07 08:50 3.9 Göksun (Kahramanmaraş)2023-02-07 08:48 3.8 Afşin (Kahramanmaraş)2023-02-07 08:26 4.6 Antakya (Hatay)2023-02-07 07:49 4.0 Nurhak (Kahramanmaraş)2023-02-07 07:42 4.5 Hassa (Hatay)2023-02-07 07:35 4.0 Elbistan (Kahramanmaraş)2023-02-07 07:16 4.2 Doğanşehir (Malatya)2023-02-07 07:06 3.5 Pazarcık (Kahramanmaraş)2023-02-07 07:02 4.2 Pazarcık (Kahramanmaraş)2023-02-07 06:58 4.4 Pazarcık (Kahramanmaraş)2023-02-07 06:55 4.3 Yeşilyurt (Malatya)2023-02-07 06:37 4.3 Reyhanlı (Hatay)2023-02-07 06:30 4.4 Gölbaşı (Adıyaman)2023-02-07 06:29 4.0 Elbistan (Kahramanmaraş)2023-02-07 06:16 4.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)2023-02-07 06:16 4.6 Pazarcık (Kahramanmaraş)2023-02-07 06:13 5.3 Gölbaşı (Adıyaman)2023-02-07 06:08 5.0 Doğanşehir (Malatya)2023-02-07 06:02 4.5 Pazarcık (Kahramanmaraş)2023-02-07 05:55 4.2 Yeşilyurt (Malatya)2023-02-07 05:53 4.8 Göksun (Kahramanmaraş)2023-02-07 05:47 4.8 Samandağ (Hatay)2023-02-07 05:47 3.8 Emirdağ (Afyonkarahisar)2023-02-07 05:45 3.9 Doğanşehir (Malatya)2023-02-07 05:43 4.3 Göksun (Kahramanmaraş)2023-02-07 05:39 4.1 Darende (Malatya)2023-02-07 05:34 4.1 Onikişubat (Kahramanmaraş)