Türkiye tek yürek! Deprem bölgesine yardım seferberliği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'Acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla 10 ilimizdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza ilk etapta 250.000.000 TL nakdi yardım aktarılmıştır.Afet bölgesine bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımızın bağışlarını ikamet ettikleri ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına / Kaymakamlıklara teslim etmeleri önem arz etmektedir. İlçelerde toplanan ayni bağışların koordinasyonu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca sağlanarak afet bölgelerine ulaştırılacaktır.Kahramanmaraş'ta saat 04.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 10 ilde etkili olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 912 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 323 kişinin yaralandığını açıkladı.Depremin ardından Türkiye adeta tek yürek oldu ve bölgeye yardım seferberliği başlatıldı.İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, arama kurtarma ekiplerini taşıyan ilk uçakların deprem bölgesine gitmek için İstanbul'dan havalandığını belirtti.Yerlikaya, 'Arama kurtarma ekiplerimizi ve yardım malzemelerini taşıyan uçaklarımız, İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan uçuşlarına devam edecek.' ifadelerini kullandı.Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından 8 personel, 4 araç, 2 enkaz arama kurtarma ve 1 kadavra köpeği ile AFAD Mobil Koordinasyon Tırı, deprem bölgesine hareket etti.Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Kahramanmaraş ve birçok şehirde gerçekleşen deprem nedeniyle acil kurtarma ekiplerimizi bölgedeki kardeşlerimize destek olmak için gönderiyoruz. Geçmiş olsun.' ifadelerini kullandı.Bolu'dan arama kurtarma çalışmalarına destek için İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cengiz Çavuş ile 8 personel, 2 araç, 3 ambulans, 3 UMKE aracı ve 9 personel yola çıktı.Çalışmalara katılacak UMKE ve sağlık personelinin konaklama çadırları ve ısıtma sistemleri yüklü 2 konteyner de bölgeye gönderildi.Zonguldak'ta ise Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekibinden 80, AFAD'dan 10, Ereğli Belediyesinden 10, Ereğli İtfaiyecileri Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneğinden (ERİDAK) 5 ve UMKE'den de 28 kişi yardım için depremden etkilenen illere hareket etti.Karabük AFAD İl Müdürlüğünden 8 personel ile 12 araç, İl Sağlık Müdürlüğünden 2 ambulans, 1 UMKE aracı, 1 UMKE lojistik aracı ve 12 personel, 1 Jandarma Arama Kurtarma timi, 2 araç ve 7 personel, Karabük Belediyesinden 1 kurtarma aracı ve 8 personel deprem bölgesine gitti.Bartın'dan da deprem sonrası bölgedeki çalışmalara yardım edecek ekipler yola çıktı. Bu kapsamda, 1 UMKE ekibi, 2 ambulans ve 10 personel ile AFAD İl Müdürlüğü bünyesindeki 2 araç ve 10 kişilik ekip, çalışmalara katılıyor.Düzce'den 9 AFAD aracı ve 20 ekip ile Kızılay Batı Karadeniz Lojistik Merkezi deposundan çadır ve battaniye taşıyan araçlar deprem bölgesine gidiyor.Şu ana kadar toplam 1500 çadır, 8 bin battaniye, hazır gıda malzemeleri ve mutfak aracı taşıyan tırlar depremzedelere ulaştırılmak üzere kentten ayrıldı.Düzce Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları bünyesindeki arama kurtarma ekiplerinden şu ana kadar 110 kişilik ekip çalışmalara katılmak üzere bölgeye hareket etti.Kocaeli'den 7 araç, 30 personel ve Mobil Afet Tırı, bölgedeki çalışmalara destek vermek üzere yola çıktı.Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremden etkilenenlere 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, 'Ekiplerimizi seferber ettik, tüm imkanlarımızla deprem bölgesinde hizmet vereceğiz. Rabb'im milletimizi korusun.' ifadelerini kullandı.Ordu Valisi Tuncay Sonel'in sosyal medyadan yaptığı açıklamaya göre, AFAD 8 personel, 2 araç, Ordu Büyükşehir itfaiye 15 personel, 3 araç, 1 yemek tırı, 10 personel, Ordu ANDA 6 personel, 1 araç, Ordu İHH 11 personel, 2 araç, 112 Acil 6 personel, 2 ambulans, UMKE 10 personel, 2 araç olmak üzere 66 personel ve 13 araç deprem bölgesine yola çıktı.Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de paylaşımında, depremzedelere yönelik yardım kampanyası başlatıldığını duyurdu.Trabzon Valiliğinden yapılan açıklamada ise depremde hayatını kaybedenlere vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara 'geçmiş olsun' temennisinde bulunularak, şunlar kaydedildi:'Trabzon olarak AFAD 11 personel, 2 araç, itfaiye 13 personel, 3 araç, UMKE 14 personel, 4 araç, 24 gönüllü, 1 araç ile Adıyaman'a, İHH 8 personel, 1 araç, AKUT 22 personel, 5 araç ile Malatya'ya, 112 Acil 15 personel, 5 araç ile Gaziantep'e, Kızılay 2 personel, 2 araç, TTAKE 11 personel, 3 araç ile Osmaniye'ye olmak üzere 120 personel, 26 araç ile deprem bölgelerimize görevlendirme yapılmıştır.'Rize'den ise AFAD İl Müdürü Mehmet Salih Avcı öncülüğünde 25 personel ile 5 arama kurtarma aracı, 3 kişilik Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibi (UMKE), 3 ambulans, Çayeli Bakır İşletmelerine ait Maden Arama Kurtarma Timi, ÇAYKUR'a ait 2 tır bölgeye sevk edildi. Rize AKUT ekibi de Kahramanmaraş'a gitmek üzere yola çıktı.Ayrıca AFAD gönüllüleri hazırlıklarını tamamlayarak bölgeye hareket etti.Rize Belediyesi ve ilçe belediyeleri ihtiyaç malzemelerinin temin edilerek kısa sürede bölgeye sevki için çalışma başlattı.Giresun Valiliği de AFAD'tan 17 personel ve 3 aracın, Giresun Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden 10 personel ve 2 aracın, Bulancak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden 3 personel ve bir aracın, 12 AKUT personeli ve 2 aracın, 21 UMKE personeli, 2 ambulans ve 3 aracın Adıyaman'a gitmek üzere yola çıktığını bildirdi.İzmir İtfaiyesinden de 10 araç ile 41 arama ve kurtarma personeli, Osmaniye'ye hareket etti.Aydın İtfaiyesinden 4 tam donanımlı araç, 12 uzman personel ve 2 arama kurtarma köpeği bölgeye geçerken Manisa'dan 13 arama kurtarma teknisyeni, 4 araç, 3 ambulans, 2 UMKE aracı, 14 itfaiye ekibi ve 24 gönüllü yola çıktı.Uşak'tan arama kurtarma personeli, sağlık ve itfaiye çalışanlarının da bulunduğu toplam 43 personel ve 7 aracın yanı sıra 55 arama kurtarma gönüllüsü de bölgeye gidiyor.Denizli'den de AFAD ve itfaiyeden 50 personel, 7 çeşitli nitelikli araç ile arama kurtarma gönüllüsü 45 kişi ve 9 araç deprem bölgesine sevk edildi.