Avrupa Birliği, Türkiye'ye kurtarma ekipleri gönderme kararı aldı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Kahramanmaraş depremi sonrası arama ve kurtarma çalışmalarına destek olmak için düğmeye bastı.AB, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve 10 ili etkileyen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası karar aldı.AB Komisyonu'nun kriz yönetimi ve insani yardımlardan sorumlu üyesi Janez Lenarcic, sosyal medyadan konuyla ilgili açıklama yaptı.Lenarcic, Türkiye'nin de katılımcıları arasında yer aldığı AB Sivil Koruma Mekanizması'nın harekete geçirildiğini duyurdu.AB Acil Durum Müdahalesi Koordinasyon Merkezi'nin Avrupa genelinden kurtarma ekiplerinin gönderilmesini koordine ettiğini belirten Lenarcic, 'Hollanda ve Romanya'dan arama kurtarma ekipleri şu anda yolda.' ifadesini kullandı.Bir açıklama da AB Konseyi Başkanı Charles Michel'den geldi. Michel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda desteğini iletti.Sabah saatlerinde Türkiye ve Suriye'nin bazı bölgelerini vuran yıkıcı depremi duyunca derinden üzüldüğünü belirten Michel, şöyle yazdı:Hayatını kaybeden çok sayıda aileye başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. AB, sizlerle tam bir dayanışma içinde.