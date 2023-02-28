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Türkiye 2022'de yüzde 5,6 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 5,6 büyüme gerçekleştirdi. Son çeyrekte büyüme yüzde 3,5 oldu. Kişi başı gelir geçen yıl 10 bin 655 dolar olarak gerçekleşti. Beklenti 5.2 yönündeydi.

Türkiye 2022'de yüzde 5,6 büyüdü
Ekleme: 28.02.2023 - 10:16 Güncelleme: 28.02.2023 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
Türkiye 2022'de yüzde 5,6 büyüdü
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ekim-Aralık 2022 dönemini kapsayan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Bu kapsamda, geçen yılın 4. çeyreği ile yılın tamamına ilişkin büyüme rakamları belli oldu. Türkiye ekonomisi 2022'de yüzde 5,6, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3,5 büyüdü.

Türkiye ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 7,5, ikinci çeyreğinde yüzde 7,7 ve üçüncü çeyreğinde yüzde 3,9 büyüme kaydetmişti.

KİŞİ BAŞINA GELİR 10 BİN 655 DOLAR

Kişi başına milli gelir 2022'de 10 bin 655 dolar oldu.

EKONOMİSTLER NE BEKLİYORDU?

Ekonomistler, 2022 yılının 4. çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 2,8 büyüyeceğini öngörüyordu.

Ekonomistlerin 2022 yılının tamamına ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 5,2 düzeyinde bulunuyordu.

HANGİ SEKTÖR NE KADAR BÜYÜDÜ?

2022 yılında bir önceki yıla göre finans ve sigorta faaliyetleri toplam katma değeri yüzde 21,8, hizmet faaliyetleri yüzde 11,7, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 9,9, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8,7, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 5,8, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 4,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,3, sanayi yüzde 3,3 ve tarım sektörü yüzde 0,6 arttı. İnşaat sektörü ise geçen yıl yüzde 8,4 daraldı.

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