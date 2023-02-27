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Şişli'de iki katlı metruk bina çöktü! Can kaybı veya yaralanma olmadı

İstanbul Şişli'de boş olduğu öğrenilen iki katlı metruk binanın ön kısmı çöktü. Çökme sonucu herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmezken mahalle sakini Rabia Enük, bu tarz eski yapılardan endişe duyduklarını ve önlem alınması gerektiğini belirterek "Ne acılar yaşadık, böyle şeyler bir daha yaşanmasın. Burada sürekli hayvanlarımızı besliyoruz, kedilerimiz var. Burada güneşleniyorlar, üstlerine gelirse yazık olur" dedi.

Ekleme: 27.02.2023 - 17:08 Güncelleme: 27.02.2023 - 17:11 / Editör: Ozge Selin
Şişli'de iki katlı metruk bina çöktü! Can kaybı veya yaralanma olmadı
Şişli'deki olay, saat 13.00 sıralarında Şişli Feylesof Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süredir kullanılmayan iki katlı metruk binanın ön kısmı sokakta yayaların sıklıkla geçtiği merdivenlerin üzerine çöktü. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. O esnada yoldan kimsenin geçmemesi muhtemel bir can kaybı ya da yaralanmayı önledi.

'NE ACILAR YAŞADIK, BÖYLE ŞEYLER BİR DAHA YAŞANMASIN'

Bu tarz eski yapılardan endişe duyduklarını ve önlem alınması gerektiğini belirten mahalle sakini Rabia Enük, 'Binanın çöktüğünü görmedik ama her sabah buradan gelip geçiyoruz. İnsanların üzerine çökerse kötü olur. Belediyenin böyle yerleri tespit edip yıkması gerekiyor. Vatandaşlar her sabah buradan çıkıp işlerine gidiyor. Depremin neler yaptığını gördük. Ne acılar yaşadık, böyle şeyler bir daha yaşanmasın. Burada sürekli hayvanlarımızı besliyoruz, kedilerimiz var. Burada güneşleniyorlar, üstlerine gelirse yazık olur' dedi.

'BAYAĞIDIR ÖNÜNE SAC ÇEKİLMİŞ VAZİYETTE DURUYOR'
Rabia Enük'ün eşi Abdurrahman Enük ise, 'Her sabah buradan geçiyoruz, belediyenin bir çare bulması lazım. Böyle evlerin temizlenmesi lazım. Burada kimse yoktu. Bayağıdır önüne sac çekilmiş vaziyette duruyor, korumasını yapmışlar ama deprem olursa böyle yerlerin çoğu çöker' diye konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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