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MEB deprem bölgesinde sınavlara hazırlık sınıfları oluşturdu

Afet bölgelerinde felaketten etkilenen 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlık sürecine destek için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 510 noktada Destekleme ve Yetiştirme Kursları açılıyor.

Ekleme: 27.02.2023 - 11:44 Güncelleme: 27.02.2023 - 11:45 / Editör: Ozge Selin
MEB deprem bölgesinde sınavlara hazırlık sınıfları oluşturdu
Kahramanmaraş merkezli depremler 6 Şubat'ta 11 ili etkiledi.

Yaşanan depremlerin ardından 44 binden fazla vatandaş hayatını kaybederken binlerce vatandaş evsiz kaldı.

Yeni yaşam alanlarıyla vatandaşların yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Tüm ülkenin seferberliğini ilan eden afet bölgesinde sınava hazırlanan öğrenciler için de destek çadırları kuruldu.

DYK noktalarında gönüllü öğretmenler destek olacak
Konuya ilşkin Mili Eğitim Bakanlığı'nda yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Destekleme ve Yetiştirme Kursları'nda (DYK), EBA TV'de ders anlatan ve ders kitabı yazarı olan öğretmenler görev yapacak. 71 ilde bulunan ölçme ve değerlendirme merkezleri de DYK'lerde gönüllü olarak görev alan öğretmenlere destek olacak. DYK noktalarının konum bilgilerine "dhgm.meb.gov.tr/dyk" internet adresinden ulaşılabilecek.

Dijital ortamda platform oluşturuldu
DYK'lere ilişkin değerlendirmede bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin kendilerine en yakın DYK noktasının konumuna dijital ortamda ulaşabilecekleri bir platform oluşturduklarını bildirdi.

"510 DYK eğitim noktasında kursları başlatıyoruz"
Özer, depremden etkilenen 10 ilde henüz eğitim başlamamış olsa da "her şart altında eğitime devam" yaklaşımıyla 416 psikososyal destek çadırı kurduklarına işaret ederek, şunları kaydetti:

En zor günlerde yüreğini ortaya koyup canla başla çalışan fedakar öğretmenlerimizle deprem bölgesinde eğitime devam etmek, çocuklarımızı akademik ve psikososyal açıdan desteklemek için tüm imkanlarımızı seferber ettik.

Bu hafta 10 il genelinde 393 lokasyonda dileyen tüm 8 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için destekleme ve yetiştirme kursları açıyoruz. 1 Mart Çarşamba günü depremden etkilenen 10 ilimizde, 510 DYK eğitim noktasında kursları başlatıyoruz.

MEB deprem bölgesinde sınavlara hazırlık sınıfları oluşturuldu
"11 milyon 820 bin 918 kitap ve yardımcı kaynağı da ulaştıracağız"
Depremden etkilenen 10 ildeki 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin ihtiyaç duyduğu ders kitapları ve yardımcı kaynakların yeniden bastırıldığını da aktaran Özer şu şekilde konuştu:

Yaklaşık 11 milyon 820 bin 918 kitap ve yardımcı kaynağı da yine 1 Mart itibarıyla tüm öğrencilerimize ulaştıracağız. Emeği geçen tüm öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyorum.
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