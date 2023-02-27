Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi... Depremin derinliğini 7 kilometre olarak açıklandı.
7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde yerle bir olan Kahramanmaraş, yine korkuttu.
Yeni sarsıntı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.19'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliğini 7 kilometre olarak açıklandı.
Kandilli "4.5" dedi
Aynı depremi Kandilli Rasathanesi 4.5 olarak duyurdu.
Kandilli, derinliğin de 5 kilometre olduğunu belirtti.
Sabah da sallandı
Sabah saat 07.47'de aynı bölgede 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşanmıştı.
Yeni sarsıntı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.19'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin derinliğini 7 kilometre olarak açıklandı.
Kandilli "4.5" dedi
Aynı depremi Kandilli Rasathanesi 4.5 olarak duyurdu.
Kandilli, derinliğin de 5 kilometre olduğunu belirtti.
Sabah da sallandı
Sabah saat 07.47'de aynı bölgede 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşanmıştı.
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