Kahramanmaraş'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde yerle bir olan Kahramanmaraş, yine korkuttu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.19'da merkez üssü Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Depremin derinliğini 7 kilometre olarak açıklandı.Aynı depremi Kandilli Rasathanesi 4.5 olarak duyurdu.Kandilli, derinliğin de 5 kilometre olduğunu belirtti.Sabah saat 07.47'de aynı bölgede 3.6 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşanmıştı.