Edirne’de dehşet! Ortaokullu kız öğrenci, 5 arkadaşını bıçakladı
Edirne’de, ortaokulda okuyan G.F. adlı kız öğrenci, tartıştığı 5 arkadaşını bıçaklayarak yaraladı.
Karaağaç Ortaokulu'nda 7'nci sınıf öğrencisi G.F., tartıştığı 5 arkadaşını bıçakla yaraladı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, yaralıları çocukları Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. G.F. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. G.F. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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