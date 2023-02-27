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Çeşme'de çıkan yangın kontrol altında

İzmir'in Çeşme ilçesi Altınkum mevkiinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangında, ardıç ve yabani zeytin ağaçları zarar gördü.

Ekleme: 27.02.2023 - 09:31 Güncelleme: 27.02.2023 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
Çeşme'de çıkan yangın kontrol altında
Akşam saatlerinde, Altınkum mevkiinde, yüksek gerilim hatlarının kopmasıyla meydana gelen yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle yayılmak üzereyken, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Çeşme Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden kontrol altına alındı.

Ardıç ağaçlarının ve yabani zeytin ağaçlarının zarar gördüğü yangın, civarda bulunan evlere sıçramadan kontrol altına alınırken, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran söndürme çalışmalarını yakından takip etti.

Yangının kontrol altına alındığı Çeşme Belediyesi sosyal medya hesaplarından duyurulurken, 'Altınkum Mevkii Şehit Mehmet Mahallesi'nde, yüksek gerilim hattının kopmasıyla meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerimiz tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Geçmiş olsun Çeşme...' ifadeleri kullanıldı.

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