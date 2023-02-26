Polis provokasyona izin vermedi: Kadıköy'de izinsiz toplanan TİP'lilere müdahale

Türkiye İşçi Partisi (TİP) vekilleri Ahmet Şık ve Barış Atay, Kadıköy'de izinsiz basın açıklamasında bulunmak istedi. Halkı provoke etmek isteyen TİP vekillerine polis birçok kez ikazda bulundu. İkazlara aldırmayarak emniyet güçlerine iftira atıp hükümeti tehdit eden TİP'lilere polis ekipleri müdahale etti.