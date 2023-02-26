Polis provokasyona izin vermedi: Kadıköy'de izinsiz toplanan TİP'lilere müdahale
Türkiye İşçi Partisi (TİP) vekilleri Ahmet Şık ve Barış Atay, Kadıköy'de izinsiz basın açıklamasında bulunmak istedi. Halkı provoke etmek isteyen TİP vekillerine polis birçok kez ikazda bulundu. İkazlara aldırmayarak emniyet güçlerine iftira atıp hükümeti tehdit eden TİP'lilere polis ekipleri müdahale etti.
TİP vekilleri Ahmet Şık ile Barış Atay, Kadıköy'de kaymakamlık izni olmadan basın açıklamasında bulunmak istedi. Bir grup partiliyi çevresinde toplayan vekillere polis ekiplerince uyarıda bulunuldu.
Emniyet güçleri 'Yaptığınız eylem kaymakamlık makamınca yasaklanmıştır. Derhal dağılın dağılmazsanız polis müdahale edecektir.' ikazında bulundu
Polise iftira atıp hükümeti tehdit etti
'Bu kadar polis Antakya'da yok' diyerek haftalardır gece gündüz demeden bölgede görev yapan emniyet güçlerine iftira atan Atay, 'Bu dayanışma eylemine devam edeceğiz' dedi.
Hükümete tehditler savuran Atay, 'Bu enkazın altından kalkamayacak hükümet' ifadelerini kullandı.
Polisten müdahale
Bu sırada ikazlarını sürdüren polis ekipleri, dağılmayan partililere müdahalede bulundu.
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