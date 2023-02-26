Depremin ürküten görüntüsü: NASA Hatay'ın özel haritasını yayınlandı

7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 45 bine dayanırken, havadan çekilen fotoğraflar veya uydu görüntüleri şehirlerdeki yıkımın akılalmaz boyutunu ortaya koydu.ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Kahramanmaraş'ta arka arkaya meydana gelen depremlere ilişkin yeni görüntüler yayınladı. Özel uydu ve kızılötesi görüntülerini paylaşan NASA hasarın boyutunu gözler önüne serdi.6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler, yabancı uzmanlar tarafından araştırılmaya devam ederken NASA'dan dikkat çeken görüntüler geldi. NASA yeni uydu görüntüleri paylaşarak 'asrın felaketi'nin boyutunu gözler önüne serdi.Özel görüntüleme sistemi olan Görünen Kızılötesi Görüntüleme Radyometre Sistemi ile bölgede elektrik kesintisi yaşanan bölgelerin görüntüleri yayınlandı.Black Marble HD ile çekilen görüntülerde Antakya'nın büyük bir kesiminin karanlığa büründüğü görünürken Kahramanmaraş ve Adıyaman'ın da karanlıkta kaldığı belirtildi. NASA, bulut, hava kirliliği, kar ve benzeri durumların uydu görüntülerini etkileyebileceğini belirtirken bunların analiz edilmesinin de kritik bir öneme sahip olduğunu duyurdu.