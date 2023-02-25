Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı!

Deprem soruşturmasında çok sıcak bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı.

Kahramanaraş'ta gerçekleşen yüzyılın en büyük deprem felaketi sonrası deprem soruşturmasında bomba bir gelişme yaşandı. Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Belediye Başkanı Ökkeş Kavak gözaltına alındı.İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığınca ilçede depremlerde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Kavak hakkında gözaltı kararı verildi.Polislerce gözaltına alınan Kavak'ın adliyedeki işlemleri sürüyor.