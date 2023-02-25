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İsveç istihbaratından PKK/YPG itirafı! Kapı kapı dolaşıp haraç kesiyorlar...

NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'ten terör örgütü itirafı geldi. İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO), terör örgütü YPG/PKK'nın finanse edildiğini açık açık belirtti. Terör örgütü destekçilerin kapı kapı dolaşıp haraç kesitiğini açıklayan istihbarat, bu fiili gerçekleştirenlerin yakalanması için devamlı çalıştıklarını belirtti.

İsveç istihbaratından PKK/YPG itirafı! Kapı kapı dolaşıp haraç kesiyorlar...
Ekleme: 25.02.2023 - 18:11 Güncelleme: 25.02.2023 - 18:17 / Editör: Ozge Selin
İsveç istihbaratından PKK/YPG itirafı! Kapı kapı dolaşıp haraç kesiyorlar...
İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO), İsveç'te terör örgütü PKK/YPG'nin finanse edildiğini açıkladı. SEPO Terörle Mücadele Bölümü Başkan Yardımcısı Susanna Trehörning, ülkesinin devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin ülkesinde önemli ölçüde finans sağladığını söyledi.

Trehörning, "Miktar vermeyeceğim ama terör örgütü PKK'nin ülkemizde terör için önemli ölçüde finans sağladığını söyleyebilirim." dedi.

Suçları fiilen işleyen kişileri tespit etmek için devamlı çalıştıklarını belirten Trehörning, geçen hafta iş yerlerinden terör örgütü PKK/YPG'ye haraç toplayan bir kişiyi yakaladıklarını kaydetti.

İsveç'in NATO Üyeliğinden Sorumlu Başmüzakereci Oscar Stenström, 29 Ocak'ta ülkesinin devlet radyosu SR'ye "İsveç'te organize suç çeteleri PKK'yı finanse ediyor.

Finlandiya'dan farklı olarak İsveç'te PKK'nın daha fazla finans kaynağı var." ifadelerini kullanmıştı.
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