ABD, Ukrayna’ya 9,9 milyar dolarlık yardım yapacağını duyurdu

Rusya Ukrayna arasında 24 Şubat 2022de başlayan savaşın üzerinden 1 yıl geçti.İki ülke arasında başlayan savaşın ardından dünyada dengeler değişti.USAID Başkanı Samantha Power, Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova ile Ukrayna Evi'nde konuya ilişkin basın toplantısı yaptı.Yapılan açıklamada 9,9 milyar dolarlık ek doğrudan bütçe desteğini bugün dağıtmaya başladığımızı duyuruldu.'Bütçede daha planlı ve uzun vadeli projelerin yapıldığı bir evreye geçtik'Power konuşmalarında şu ifadelere dikkat çekti:'Kongre'nin iki partili desteği sayesinde sağlayacağımız 9,9 milyar dolarlık ek doğrudan bütçe desteğini bugün dağıtmaya başladığımızı duyurmak için buradayım.Savaşın ilk yarısında da yardım yapılmıştı ancak o ilk fazı geçmiş durumdayız. Şimdi artık harcamaların öngörülebilir olduğu ve belli bir bütçe çerçevesinde hareket edildiği daha planlı ve uzun vadeli projelerin yapıldığı bir evreye geçtik.'Açıklamalarına devam eden Power, Ukrayna'ya yapılan bu yardımın, eğitimcilere ve sağlık çalışanlarına aktarılacağını söyledi.Enerji sektörü için 250 milyon dolar daha sağlanacakABD'nin ne kadar sürerse sürsün bu savaşta Ukrayna'nın yanında olacağını kaydeden Power, ABD'nin Ukrayna'nın enerji sektörünü güçlendirmek için 250 milyon dolar daha sağlamak üzere Kongre ile birlikte çalışacağını vurguladı.Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova ise Rusya'ya karşı girdikleri savaşı kazanmaları gerektiğini belirterek, bu savaşta destekleri için teşekkür ederek şöyle dedi:ABD halkına, Başkan Joe Biden'a ve tüm yönetime minnettar olduklarını.Bu, sadece evlerimiz, sevdiklerimiz için değil, aynı zamanda özgürlüğü, bağımsızlığı ve demokrasiyi de savunan Ukrayna halkı için yapılacak en iyi yatırımdır.Bunun yanı sıra Markarova, savaşı kazanacaklarını ve Ukrayna'yı yeniden inşa etmeye odaklanacaklarını ifade etti.