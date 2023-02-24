TSK uçağı 38 yaralı depremzede ve yakınları için havalandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yaşam mücadelesi devam ediyor.43 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği depremlerde binlerce vatandaşta yaralandı.Enkaz kaldırma çalışmalarının başladığı şehirler hayalet kentlere döndü.Şehirlerde yaşam bir süreliğine dururken yaralı ve evleri enkaza dönen vatandaşlar için yeni yaşm alanları oluşturuluyor.Öte yandan çevre illere sevk edilen hastaların tedavileri sürüyor.TSK yaralıları tahliye ediyorTürk Silahlı Kuvvetleri bir yandan arama kurtarma çalışmalarına devam ederken bir yandan da tahliye işlemlerini aralıksız devam ettiriyor.Adana'daki enkaz altından yaralı olarak kurtarılan 38 yaralı depremzede ve 31 refakatçi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla Atatürk Havalimanı'na getirildi.Yaralılar burada hazırda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.Askerler yaralıların uçaktan indirilip ambulansa bindirilmesi anında sağlık ekiplerine yardım etti.