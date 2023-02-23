  • USD: 18,85 - 18,88
  • EURO: 20,06 - 20,10
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sanayide Kurtuluş Savaşı ruhu: Patron fabrikada sabahlıyor

Depremin vurduğu illerde sanayici adeta ‘Kurtuluş Savaşı’ ilan etti. Tesislerinin % 30’u hasarlı olan Malatya’da üretim başladı. Adıyaman’da çarklar martta dönecek. Maraş tam kapasiteye 6 ayda geçecek

Sanayide Kurtuluş Savaşı ruhu: Patron fabrikada sabahlıyor
Ekleme: 23.02.2023 - 09:48 Güncelleme: 23.02.2023 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Sanayide Kurtuluş Savaşı ruhu: Patron fabrikada sabahlıyor
Türkiye'yi derinden sarsan deprem felaketinin ardından bölge sanayicisi adeta 'Kurtuluş Savaşı' ilan etti. Bir tarafta patronlar fabrikada sabahlayıp üretime yeniden başlama hesapları yapıyor, diğer tarafta işçisini başka illere kaptırmamak için konteynerlar kurmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş'ta tesislerin bir kısmı hasarlı. Malatya'da ağır hasarlı fabrika sayısı yüzde 10. Gaziantep'te sadece 18 fabrika çalışamaz durumda. Adıyaman'da da 14 fabrikada ağır hasar var. Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan bölgede ağırlık sanayi demir-çelik, gıda ve tekstilde. Büyük sanayi firmalarının cirolarının toplamı 2021'de 235 milyar TL'ydi. Bu rakama KOBİ'lerin 46 milyar liralık cirosu da eklenince toplam büyüklük 300 milyara dayanıyor. Enflasyon baz alındığında toplam rakamın 2022'de 400 milyar TL'ye yaklaştığı tahmin ediliyor. İstanbul Sanayi Odası (İSO) İlk 500 arasında Gaziantep, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye ve İskenderun Sanayi odalarına bağlı faaliyet gösteren 72 firmanın 31'i tekstil sektöründe faaliyet gösteriyor. Tüm tekstil firmalarının cirosu ise 56 milyar TL. İkinci sırada ise 13 firma ile gıda üretimi var. Bölge tarımsal üretim açısından kritik bir öneme sahip. Toplamda 24 milyarlık ciro bölgedeki büyük firmalar tarafından yapılıyor.

Sanayide Kurtuluş Savaşı ruhu: Patron fabrikada sabahlıyor

DEMİR-ÇELİK ÖNE ÇIKIYOR

Metal sanayi 17 firmayla listenin üçüncü sırasında. İsdemir ve Tosyalı gibi büyük grupların üretimleri oldukça stratejik öneme sahip. Bölgedeki metal sanayi firmalarının cirosu 121 milyar TL. 66 firmanın toplam ihracatı ise 4 milyar 178 milyon dolar seviyesinde. Sadece büyük 66 firmanın ihracatı Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 1.85'i büyüklüğünde. KOBİ'ler tarafında ise depremin olduğu illerde İSO İkinci 500'deki firma sayısı 2021 itibarıyla 79. Toplam ciroları 46.7 milyar düzeyinde. KOBİ düzeyinde yedi firmanın toplam demir-çelik sanayi cirosu 4.7 milyar TL. İkinci 500'ün toplam ihracat rakamı ise 1.15 milyar dolar. KOBİ'lerde de en yüksek üretim tekstil alanında. 42 firma bu alanda faaliyet gösteriyor. 22 milyar liralık bir ciroları var.

Sanayide Kurtuluş Savaşı ruhu: Patron fabrikada sabahlıyor

MALATYA

Üretim bir haftada başladı

Malatya'da birçok tesiste depremin üstünden bir hafta geçmeden üretim başladı. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 'Şehrimizde sanayi tesislerinin yüzde 30'u hasarlı. Bunun da yüzde 10'u ağır hasarlı. Dolayısıyla çok büyük bir üretim kaybından söz etmek mümkün değil. Tesislerimizde üretim çok kısa sürede başladı' dedi. Malatya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) Müdürü Vahap Erdem, 'OSB'mizde faaliyet gösteren 195 firmanın 95'i kısa sürede üretime geçti' diye konuştu. Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ise 'Mart ayı itibarıyla kuru kayısı ihracatına kaldığımız yerden devam edeceğiz' dedi.

Sanayide Kurtuluş Savaşı ruhu: Patron fabrikada sabahlıyor

KAHRAMANMARAŞ

Daha fazla mal istiyorlar

kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı Mustafa Narlı, tüm kapasitenin yeniden yerine gelmesi için 6 ay-1 yıllık sürenin gerektiğini belirterek, 'Kurtuluş Savaşı gibi savaşacağız. Burayı ayağa kaldıracağız. Şehri terk etmeyeceğiz. Maraş'ı tekrar ayağa kaldıracağız. Bize sipariş veren firmalar da çok destek oldular. Daha fazla mal istiyorlar' diye konuştu.

Sanayide Kurtuluş Savaşı ruhu: Patron fabrikada sabahlıyor

ADIYAMAN

Mart ayında çarklar dönecek

Depremden etkilenen Adıyaman OSB'nin yeniden üretime başlaması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. OSB Başkanı Abdulkadir Çelenk, şunları söyledi: 'Mart ayı itibarıyla yeniden üretime başlayacağız. 260 tesis var. Bunların 14'ü ağır hasarlı, 30'u orta hasarlı. Barınma sorunundan dolayı işçilerimizin çoğu il dışına çıkıyor. Önceliğimiz işçilerin barınma sorununu çözmek. OSB'nin içinde 3-4 bin konteynerin kurulacağı alanımız var.' Gelişim Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Akçay da çalışanların barınma sorununu çözüp, üretime devam edeceğini belirtti.

Sanayide Kurtuluş Savaşı ruhu: Patron fabrikada sabahlıyor

GAZİANTEP

Kapasite yüzde 60-65'lerde

Gaziantep'te bulunan 5 büyük OSB'de yer alan 1.200 fabrikadan 18'i çalışamaz durumda. Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, 'Geçtiğimiz pazartesi itibarıyla birçok fabrikada üretim başladı. Şu anda şehirde üretim kapasitesi yüzde 60-65'ler seviyesinde. Eğer son Hatay depremi yaşanmasaydı bu oran yüzde 90'lara kadar çıkardı' değerlendirmesini yaptı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CHP'nin 'AK Partililer kendilerine villa yapıyor' dediği evler hak sahiplerine teslim edildi
Celal Şengör'ün Kılıçdaroğlu açıklaması ortaya çıktı: 'Atatürk'ün partisinin başı buysa vah yazık'
3 bakandan Adıyaman'da ortak açıklama: Depremin tüm izlerini silene kadar buradan çıkmayacağız!
Akşener'in kentsel dönüşüm projesinin iptal edildiği Tozkoparan'daki konuşması gündem oldu: Gürültü çıkardık ve durdurduk
Esenler ve Bayrampaşa'da iki binadaki çatlaklar korkutuyor
Deprem sonrası inkar gerçeği değiştirmedi; İşte CHP, HDP ve İyi Parti'nin kentsel dönüşüm karşıtlığı ve yıkım ittifakı
51 kişiye mezar olmuştu... Kolonu kesilen Furkan Apartmanı için bir tutuklama daha
CHP ile ilişkisi kesilen Yaşar Okuyan ilk kez konuştu
Depremzedelere inşa edilecek 200 bin konut için düğmeye basıldı: İlk konutlar TOKİ'ye komşu olacak
Asrın felaketinde 18'inci gün: Can kaybı 43 bin 556'a yükseldi
Sanayide Kurtuluş Savaşı ruhu: Patron fabrikada sabahlıyor
Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak
Tek bakan değil tüm kabine bölgede
Süleyman Soylu'dan depremde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalara ilişkin açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu Ekşi Sözlük'e sahip çıktı
AK Parti’den deprem gündemli seçim sloganı...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, deprem bölgesinde yapılan çalışmalar ve depremle ilgili alınacak önlemler hakkında açıklamalarda bulunuyor.
ABD Başkanı Joe Biden uçağa binerken merdivenlerde düştü
Bakan Murat Kurum: 156 bin binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespitini yaptık
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Foggo da kentsel dönüşüme 'zulüm' demişti
Türkiye'de kuraklık alarmı! Son 22 yılın en yağışsız ocak ayı yaşandı

Türkiye'de kuraklık alarmı! Son 22 yılın en yağışsız ocak ayı yaşandı

Deprem bölgesinde hava durumu

Deprem bölgesinde hava durumu

Benzinden sonra motorine de indirim geliyor

Benzinden sonra motorine de indirim geliyor

Yapay deprem mümkün mü? Uzmanlar merak edilen soruları tek tek yanıtladı! 'Megaquakes' olabilir mi?

Yapay deprem mümkün mü? Uzmanlar merak edilen soruları tek tek yanıtladı! 'Megaquakes' olabilir mi?

Eşinin korkusu 'deprem kabini' ürettirdi! 66 tona kadar dayanıyor

Eşinin korkusu 'deprem kabini' ürettirdi! 66 tona kadar dayanıyor

Elazığ'da fay hattındaki zemin sıvılaşması havadan görüntülendi

Elazığ'da fay hattındaki zemin sıvılaşması havadan görüntülendi