Kayseri'de 'hipnoz davası' ile ilgili 3 avukatın FETÖ davası

2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklar M.Ö, V.Ö. ve O.Y. ile avukatları hazır bulundu.Sanıklardan M.Ö, mahkemeden, bilirkişi raporunda yer alan terör örgütü mensupları ile ankesörlü telefondan iletişim kurduğu iddiasına ilişkin, kendisini kimin aradığı, ne dediği ve bu kayıtların nereden alındığı hususlarında inceleme yapılmasını istedi.Diğer 2 sanık da suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.Mahkeme heyeti, hakkında 'zorla getirme' kararı bulunan tanık M.D'nin dinlenmesi için duruşmayı erteledi.OlayKayseri Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen ve Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 30 Mart 2022'de, kamuoyunda 'hipnoz davası' olarak bilinen davaya ilişkin 3 avukat gözaltına alınmış, avukatlardan M.Ö. tutuklanmış, V.Ö. 'ev hapsi', O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, 3 avukat hakkında FETÖ'ye üye oldukları gerekçesiyle 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış, mahkeme sanıklardan M.Ö'yü tahliye etmiş, V.Ö'nün ise 'ev hapsi'ni kaldırmıştı.