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Azerbaycanlı genç hesabına yatan deprem yardımını iade etti

Üniversite öğrenimini gördükten sonra ikamet kaydı halen Gaziantep'te bulunan Azerbaycanlı genç, kendi hesabına yatan 10 bin liralık deprem yardımını iade etti.

Ekleme: 23.02.2023 - 15:16 Güncelleme: 23.02.2023 - 15:17 / Editör: Ozge Selin
Azerbaycanlı genç hesabına yatan deprem yardımını iade etti
2018 yılında Gaziantep Üniversitesi'nde öğrenimini tamamlayan 26 yaşındaki Azerbaycanlı Musa Musazade, gösterdiği örnek davranışla takdir topladı...

Musazade, askerlik görevi için Azerbaycan'a geri döndükten sonra İstanbul'a yerleşti.

Üniversite eğitiminin ardından Gaziantep şehrinde bulunan ikametini değiştirmeyen Azerbaycanlı genç, geçtiğimiz günlerde yaşanan deprem felaketinde öğrencilik zamanında yaşadığı binanın yıkılmasının ardından banka hesabına 10 bin lira deprem yardımı yatırıldığını fark etti.

Hesabına yatan parayı harcamadan AFAD ekiplerine ulaşan Musazade, İstanbul'da yaşadığı Sultanbeyli ilçesi Kaymakamlığına dilekçe vererek durumu bildirdi.

İkametgahı Gaziantep'te olduğu için hesabına deprem yardımı yattı
Bunun üzerine Musa Musazade'nin 2018 yılında üniversite öğrenimini tamamladıktan sonra ikametgah kaydını Gaziantep Şehitkamil ilçesinden aldırmadığı ve öğrenim gördüğü yıllarda yaşadığı binanın yıkılmasından dolayı kendisine 10 bin lira deprem yardımı yapıldığı belirlendi.

Musa Musazade'nin durumu fark etmesiyle Sultanbeyli Kaymakamlığı'na başvurmasının ardından yaşanan durumun düzeltilerek kendisinden paranın 3 gün içerisinde iade alınacağı ifade edildi.

Kendisinin depremzede olmadığı ve hesabına yatan parayı geri iade edeceğini bildirmesinden sonra Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, örnek davranışından dolayı Musa Musazade'ye teşekkür ederek tebrik etti.

'Olaydan etkilenen vatandaşlarımıza ait olduğunu paranın geri iade edilmesini söyledim'
Paranın kendisinden geri alınmasa bile deprem bölgesine bağışlayacağını belirten Musa Musazade, 'Deprem yaşandıktan sonra hesabıma AFAD tarafından 10 bin lira yatırıldı. Bankayı aradım bana depremzede olduğumu söylediler. Depremzede olmadığımı ve deprem anında orada yaşamadığımı söyledim. Sultanbeyli Kaymakamlığına müracaat ettim. Bu olayı kendilerine ilettim. Yatan paranın bana ait olmadığını ve orada olaydan etkilenen vatandaşlarımıza ait olduğunu paranın geri iade edilmesini söyledim. 3 gün içerisinde paranın benden iade alınacağını belirttiler. Para benden iade alınmazsa parayı çekip AFAD'a bağışlayacağım. Depremi yaşayan insanların acısını anladığım için parayı harcamam, vicdanıma sığdıramadım. Bu paranın kuruşunu bile harcamam mümkün değil. Bu para orada yaralı olan ve canıyla uğraşan kardeşlerimizin hakkıdır. Ben 4 sene Gaziantep'te yaşadım ve oradaki insanlar bana kendi evlatları gibi davrandı. Ve bu parayı ben bugün onlar zor durumdayken harcayamam' dedi.
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