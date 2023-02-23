AK Parti’den deprem gündemli seçim planı... Kampanyanın sloganı belli oldu!
AK Parti'nin 14 Mayıs seçim sloganı belli oldu. Sunucu Hande Fırat canlı yayında seçime dair önemli bilgiler paylaştı.
Türkiye'nin merakla beklediği seçim tarihi kesin olmamakla birlikte belli oldu. Seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağı açıklandı. CNN Türk kanalında Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat canlı yayında seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı. Ayrıca Fırat, AK Parti'nin bu süreçte 'Hemen şimdi' kampanyasını başlatacağını açıkladı.
AK PARTİ'NİN 14 MAYIS SEÇİM SLOGANI BELLİ OLDU
Seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağını aktaran Fırat, AK Parti'nin seçim için 'Hemen şimdi' kampanyasını başlatacağını aktardı. Fırat'ın aktardığı bilgilere göre; 'Türkiye için hemen şimdi, Hatay için hemen şimdi, Maraş için hemen şimdi, İstanbul için hemen şimdi, Adıyaman için hemen şimdi' sloganlarının kullanılacağını ifade edildi.
AK PARTİ'NİN 14 MAYIS SEÇİM SLOGANI İSE ŞU ŞEKİLDE:
Türkiye için hemen şimdi
Hatay için hemen şimdi
Maraş için hemen şimdi
İstanbul için hemen şimdi
Adıyaman için hemen şimdi
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI