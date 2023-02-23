AK Parti’den deprem gündemli seçim planı... Kampanyanın sloganı belli oldu!

Türkiye'nin merakla beklediği seçim tarihi kesin olmamakla birlikte belli oldu. Seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağı açıklandı. CNN Türk kanalında Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat canlı yayında seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağını açıkladı. Ayrıca Fırat, AK Parti'nin bu süreçte 'Hemen şimdi' kampanyasını başlatacağını açıkladı.AK PARTİ'NİN 14 MAYIS SEÇİM SLOGANI BELLİ OLDUSeçimin 14 Mayıs'ta yapılacağını aktaran Fırat, AK Parti'nin seçim için 'Hemen şimdi' kampanyasını başlatacağını aktardı. Fırat'ın aktardığı bilgilere göre; 'Türkiye için hemen şimdi, Hatay için hemen şimdi, Maraş için hemen şimdi, İstanbul için hemen şimdi, Adıyaman için hemen şimdi' sloganlarının kullanılacağını ifade edildi.AK PARTİ'NİN 14 MAYIS SEÇİM SLOGANI İSE ŞU ŞEKİLDE:Türkiye için hemen şimdiHatay için hemen şimdiMaraş için hemen şimdiİstanbul için hemen şimdiAdıyaman için hemen şimdi