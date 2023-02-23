3 bakandan Adıyaman'da ortak açıklama: Depremin tüm izlerini silene kadar buradan çıkmayacağız!

Adıyaman'da incelemelerde bulunan Bakan Süleyman Soylu, Bakan Murat Kurum ve Bakan Adil Karaismailoğlu basın toplantısı düzenledi. Soylu, 'Burada yapmamız gereken hep birlikte umudumuzu geleceğe dair ayakta tutmak zorundayız.' derken, Bakan Kurum ve Bakan Karaismailoğlu çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kurum, 1 yılda söz verildiği gibi tüm konutların depremzedelere teslim edileceğini ifade etti.'DEPREMİN TÜM İZLERİNİ SİLENE KADAR BURADAN ÇIKMAYACAĞIZ'Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:Burada yapmamız gereken hep birlikte umudumuzu geleceğe dair ayakta tutmak zorundayız. Hayatımızda ilk defa ilkleri görüyoruz. Bizim buradan hep birlikte çıkabilme kabiliyetini ortaya koymamız lazım. Kapasitemizin tamamı ile buradayız. Depremin tüm izlerini silene kadar buradan çıkmayacağız. Milletimiz bize itimat etsin.'1 MİLYON 250 BİN KONUTTA İNCELEME TAMAMLANDI'Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:Tüm Adıyaman'ımızın başı sağ olsun. Şehrin sanayicisinin, hocalarının, akademisyenlerinin fikirlerini alacağız. Üstüne koya koya depremden etkilenen 11 ilimizde tüm Türkiye tek yürek olarak ilk andan itibaren seferberlik ruhu ile çalışıyoruz. Kızılay'ımız, AFAD'ımız, belediyelerimiz, STK'larımız, milletimiz Adıyaman'ız için çalışmaları sürdürüyoruz. Son ana kadar çalışmaları sürdüreceğiz. Şehirlerimizin inşa ve ihya süreçlerini koordine ediyoruz. Hasar tespit çalışmalarını ekiplerimiz ile yürüttük. Dün Kilis'teydik. Yeni Kilis'e dair çalışmaları takip ettik. Konutlarımızı inşa etmek için çalışmaları hızla yürütüyoruz. Ulaştırma Bakanımız, Ticaret Bakanımız ilk andan itibaren Adıyaman'da seferberlik halinde burada çalışmaları yürüttü. Adıyaman'ın tüm ihtiyaçlarını yürütecek şekilde çalışmaları yürütüyorlar. 11 ilde 1 milyon 250 bin bina incelendi. 164 bin 321 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildi.'KALICI KONUTLARI 1 YILDA VERECEĞİZ'Kalıcı konutları vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi 1 yılda vereceğiz. Şehrin kültürel dokusunu da hesaba katarak plan yapıyoruz. TOKİ'deki konutlarımız dimdik ayaktadır. Aynı anlayış ile yapacağız. Yöresel mimariyi yaşatacağız. 3 milyon konutun dönüşümünü nasıl yaptıysak, hasar tespit durumuna göre az hasarlılar, büyük hasarlılar olmak üzere çalışmaları eş zamanlı yürütüyor olacağız. Sözleşme süreçlerini 2 gün önce başlattık. Şehirlerimizin 100 yılını planlayarak afetleri de gözeterek bu yapıları yapacağız. Okul ihtiyacı ise okul, karakol ihtiyacı varsa karakoıl, neye ihtiyaç varsa onlar olacak. Şehrin dışında ve içinde eş zamanlı yürüteceğiz.'ZEMİN ARTI 3-4 KATI GEÇEMEYECEK'Zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde bir yapılanmayı hayata geçireceğiz. Ulu Cami'yi ayağa kaldıracağız. Mikro bölgeleme çalışmalarını jeofizik mühendisleri ile, uzmanlarımız ile şekillendirip karar veriyoruz.Şehrin kuzeyinde Karadağ bölgesinde master plan yaptık. Oralara yapacağız. Eş zamanlı olarak şehrin kuzeyinde, doğusunda, batısında çalışacağız. Adıyaman'ımızın başı sağ olsun. Milletimizin başı sağ olsun.'ÇADIRKENTLERDE DOLULUK ORANIMIZ YÜZDE 73 DOLAYINDA'Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları şöyle:Şehir yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. İlk günlerdeki çadır ihtiyacımızı hızla karşıladık. Şu an çadır kentlerde doluluk oranımız yüzde 73 dolayında. Yarın itibarıyla konteyner kentte de yaşam başlayacak. Burada konteynerlerin dışında da farklı yaşam alanları üretiliyor. Sürekli 24 saat vatandaşımızla beraberiz. Onlarla birlikte bunun üstesinden geleceğiz. Buraları eskisinden daha güzel hale getireceğiz. Hasar tespit çalışmalarımız yüzde 83 seviyesine geldi. Burada bu düzeni oturtana kadar elimizi buradan çekmeyeceğiz. Bütün planlamalarımızı yaptık. Tüm bakanlıklarımız işi doğrultusunda en iyisini yapmak için büyük çaba harcıyor. Burada hakikaten gönülden yapılan bir iş var. Bunu vatandaşımız da, milletimiz de görüyor.