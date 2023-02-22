Yer Kahramanmaraş Elbistan: Araçlar deprem sonrası perte çıktı!
Kahramanmaraş Elbistan'da depremde hasar gören araçlar havadan görüntülendi. Çok sayıda aracın perte çıktığı gözlendi...
Elbistan ilçesinde 6 Şubat günü meydana gelen 7,6 ve 7,7 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binaların enkazı altında kalan çok sayıda araç da zarar gördü.
Enkazdan çıkarılan araçlar, Pınarbaşı Mahallesi'ndeki boş araziye çekiliyor. Bölgede askerler 24 saat nöbet tutuyor. Burada 70 hasarlı araç bulunuyor.
Hasarlı araçlar, ruhsat sahiplerinin talep etmesi durumunda kendilerine teslim ediliyor. Bu bölgedeki araçlar, drone ile görüntülendi.
Enkazdan çıkarılan araçlar, Pınarbaşı Mahallesi'ndeki boş araziye çekiliyor. Bölgede askerler 24 saat nöbet tutuyor. Burada 70 hasarlı araç bulunuyor.
Hasarlı araçlar, ruhsat sahiplerinin talep etmesi durumunda kendilerine teslim ediliyor. Bu bölgedeki araçlar, drone ile görüntülendi.
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