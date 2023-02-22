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MOSSAD davasında 7 sanık tahliye edildi

Türkiye’de, İsrail istihbarat servisi MOSSAD ile bağlantılı oldukları ve İsrail için önemli bilgileri sızdırdıkları iddia edilen 11’i tutuklu ve bazı tutuksuz sanıkların yargılanmasına devam edildi. 20 yıla kadar hapis talebiyle yargılanan 7 sanık daha tahliye edildi. 4 sanığın tutukluluk hali devam ediyor.

Ekleme: 22.02.2023 - 15:04 Güncelleme: 22.02.2023 - 15:06 / Editör: Ozge Selin
MOSSAD davasında 7 sanık tahliye edildi
7 Ekim 2021'de terörle mücadele polisleri 4 ilde 15 casusu kıskıvrak yakalamış, daha sonra şebekenin yeni bir üyesinin tespit edilmesiyle şüpheli sayısı 16'ya çıkmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, sanıkların Mossad ajanının 'Siyasal ve askeri casusluk' suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisleri isteniyor. Tamamı Arap asıllı olan sanıklar, Türkiye'deki üniversitelerden özellikle ileride savunma sanayiinde görev alabilecek yabancı öğrencilerin bilgilerini Mossad'a servis etmekle suçlanıyor.

DAVA GÖRÜLMEYE DEVAM ETTİ

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 200 kişilik ekiple bir yıl süren takibi sonrası ortaya çıkardığı, İsrail gizli servisi Mossad'ın 16 kişiden oluşan 5 ayrı hücresi çökertilmişti. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki bugün görülen duruşmaya 11'i tutuklu ve bazı tutuksuz sanıkların katıldı.

7 SANIK DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Alınan savunmaların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, 7 sanık Gassan Saade, Mohammed H. I. Barzaq, Raed Ghazal, Kamal N.S. Ashour, Ahmed A. M. Alsoudı, Alaeddın A. M. Hamada, Mohammed S. A. Qahman'nın tahliyesine karar verdi. Kalan 4 sanığın ise tutukluluk hallerinin devamına hükmeden heyet duruşmayı erteledi.
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