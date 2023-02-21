Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız
İki depremle yıkılan binlerce bina için başlatılan soruşturmalar sürürken, Osmaniye'de konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sorumluların gözünün yaşına bakmayacağız" dedi.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki deprem, Osmaniye'de de büyük yıkıma yol açtı.
Enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü kente giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem sonrası yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.
'1 yıl müsaade istiyoruz'
1 yıl içerisinde depremzedelerin yeni konutlarına kavuşacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıkılan binalar için de net konuştu.
'Vatandaşlarımızdan bize 1 yıl müsaade istiyoruz' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıkılan binalardan sorumlu olanların cezalandırılacağını yineledi.
'Kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız'
Erdoğan, 'Yaşanan can kayıplarında ihmali, kusuru veya kastı olanlar varsa bunların hesabını hukuk önünde sormakta boynumuzun borcudur. Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Milletimiz devletine güvensin' dedi.
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