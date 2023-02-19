Depremin vurduğu 9 ilde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli 2 şiddetli depremde 14 gün geride kaldı.Dünyanın gündemine oturan asrın felaketinde, Türkiye büyük bir acıyla mücadele ediyor.Sarsıntı; Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman Kahramanmaraş, Hatay ve Elazığ'da hissedildi.Toplamda 11 ilde etkili olan deprem, 40 binin üzerinde can aldı, büyük hasara da yol açtı.Geçen zamana rağmen acılar tazeliğini korurken, sahada da yaraların sarılması için hummalı çalışmalar yürütülüyor.Bakanlar da bu süreçte görevlendirildikleri illerde çalışmaları yakından takip ederek, şehirlerin eski haline dönmesi için mücadele ediyor.Öte yandan AFAD Başkanı Yunus Sezer de sık sık deprem bölgelerinden son durumu aktarmak adına kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunuyor.Son olarak bugün yeni bilgilendirmeler yapan Sezer, can kaybında bilançonun 40 bin 689'a yükseldiğini duyurdu.Aynı zamanda kentlerde yapılan çalışmalara değinen Sezer, şöyle konuştu:Gelinen noktada illerimizin birçoğunda arama kurtarma çalışması tamamlanmış durumda. Kahramanmaraş ve Hatay ilimizde devam ediyor. Orada da 40 seviyelerinde binada arama kurtarma çalışması devam ediyor. Bu akşam itibariyle çalışmalar 10'lu rakamlara düşecek.