Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içerikli video paylaşan kişi tutuklandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadelerin bulunduğu videoyu sosyal medya üzerinden paylaştığı tespit edilen kişi tutuklandı. Zanlının, ifadesinde alkollü olduğunu söylediği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret suçu içeren bir video sosyal medyada yayılınca, devreye İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri girdi.
Evinde yakalandı
Ekipler, yapılan ihbarlar üzerine videodaki kişinin yakalanması için Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine çalışma başlattı.
Videodaki kişinin kimliğini tespit eden ekipler, zanlı Metehan A.'yı ikametinde gözaltına aldı.
Tutuklandı
Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, 'videoyu birkaç ay önce kaydettiğini, o sırada alkollü olduğunu ve sonrasında alkol tedavisi gördüğünü' söylediği öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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