Asrın felaketinde 14'ncü gün: 40 bin 689 canımızı yitirdik

Türkiye 6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki çifte deprem ile sarsıldı. 11 kenti yerle bir eden ve 'asrın felaketi' olarak nitelenen depremde on binlerce kişi evsiz kaldı. Felakette son gelen rakamlara göre 40 bin 689 kişi hayatını kaybetti, 105 bin 505 kişi ise yaralandı. İşte bölge bölge yaşanan sıcak gelişmeler...

AFAD verilerine göre 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ başta olmak üzere diğer pek çok ilde ciddi yıkıma neden oldu. Depremin ardından 10 kentte OHAL ilan edildi.15.50: AFAD Başkanı Sezer, ''318 binin üzerinde afetzedeyi farklı illerde misafir ediyoruz. 830 binin üzerinde binada çalışmalar tamamlandı. Kira desteği olarak 445 bin başvuru yapıldı. Kahramanmaraş ve Hatay dışındaki illerde arama kurtarma çalışmalarının tamamlandı'' şeklinde konuştu.15:30 Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bin 689'a yükseldi.'Artçı sarsıntılar bir süre daha devam edecek'12:20 AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, 'Şu ana kadar bu her 2 depremin oluşturduğu artçı sarsıntı sayısı 6 bin 40'a ulaştı. Bunlar arasında 3-4 arası olanlar 1628 4-5 arası olanlar 436 ve 5-6 arası olanlar 40. 1 adet de 6.6'lık sarsıntı var. Doğu Anadolu fay zonunun 5 ayrı segmenti kırıldı. Artçı sarsıntılar devam edecek. Bir bölümü 6 ve üzerine çıkabilir. Hasarlı binalara girilmemesi büyük önem taşıyor. 4 ayda kaydettiğimiz deprem sayısını 13 günde kaydettik. Her 3-4 dakikada bir artçı sarsıntı meydana geliyor.' ifadelerini kullandı.22.57: Malatya'da depremde hasar gören ve yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 50 kişiden 25'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.22.31 AFAD: Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.21.02 İçişleri Bakanlığı, afetzedeleri taşıyacak nakliye firmalarının fiyat tarifesini belirledi20.30 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay 'Evim Yuvan Olsun' kampanyasının başlatıldığını açıkladı.