Kar yağışı geliyor! Meteoroloji'den son dakika açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) değerlendirmelerine göre; ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Sivas, Van ve Hakkari çevreleri, öğle saatlerine kadar Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkenin batı ve güney kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in doğusunda kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in doğusunda batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.EDİRNE °C, 17°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 12°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 15°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 14°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 9°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 14°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 16°CParçalı ve az bulutluKÜTAHYA °C, 10°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.ADANA °C, 15°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 16°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 12°CAz bulutlu ve açıkK.MARAŞ °C, 9°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.ANKARA °C, 7°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 11°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 4°CParçalı ve az bulutluSİVAS °C, 2°CParçalı bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlıParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.BOLU °C, 7°CParçalı bulutluDÜZCE °C, 13°CParçalı bulutluKASTAMONU °C, 7°CParçalı bulutluZONGULDAK °C, 11°CParçalı bulutluParçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Rize, Artvin ve Tokat çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın doğusunda batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(40 -60 km /saat) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.AMASYA °C, 10°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 11°CParçalı bulutluTOKAT °C, 5°CParçalı bulutluTRABZON °C, 8°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Van ve Hakkari çevrelerinin, öğle saatlerine kadar Ardahan çevrlelerinin yerel olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.ELAZIĞ °C, 4°CParçalı ve az bulutluERZURUM °C, -3°CParçalı ve çok bulutluKARS °C, -5°CParçalı ve çok bulutluMALATYA °C, 4°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR °C, 7°CAz bulutlu ve açıkANTEP °C, 9°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 6°CParçalı ve az bulutluURFA °C, 9°CAz bulutlu ve açık