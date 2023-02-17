Kar yağışı geliyor! Meteoroloji'den son dakika açıklaması
Meteoroloji, Doğu Karadeniz'in doğusunda kuvvetli rüzgar ve tipi şeklinde kar yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) değerlendirmelerine göre; ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Sivas, Van ve Hakkari çevreleri, öğle saatlerine kadar Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkenin batı ve güney kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in doğusunda kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in doğusunda batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
K.MARAŞ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 2°C
Parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 7°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Rize, Artvin ve Tokat çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın doğusunda batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(40 -60 km /saat) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 5°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Van ve Hakkari çevrelerinin, öğle saatlerine kadar Ardahan çevrlelerinin yerel olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 7°C
Az bulutlu ve açık
ANTEP °C, 9°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
URFA °C, 9°C
Az bulutlu ve açık
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Ülkenin batı ve güney kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in doğusunda kuvvetli(40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in doğusunda batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, tipi şeklinde kar yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ADANA °C, 15°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
K.MARAŞ °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, sabah ilk saatlerde Sivas çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 2°C
Parçalı bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU °C, 7°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 13°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 7°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 11°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Rize, Artvin ve Tokat çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın doğusunda batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli(40 -60 km /saat) olarak esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
AMASYA °C, 10°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 11°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 5°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Van ve Hakkari çevrelerinin, öğle saatlerine kadar Ardahan çevrlelerinin yerel olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 4°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 7°C
Az bulutlu ve açık
ANTEP °C, 9°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
URFA °C, 9°C
Az bulutlu ve açık
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