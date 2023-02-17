Kahramanmaraş’ta yıkılan Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden biri tutuklandı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen Pazarcık ve Elbistan merkezli iki depremde kent merkezinde büyük yıkım oldu.Şazibey Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Bulvarı'ndaki Ebrar Sitesi'nin her biri 8 katlı olan 12 bloğundan 8'i de depremde yıkıldı, 4'ü ise ağır hasar aldı.Enkazında arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü sitede, şu ana kadar ölenlerin sayısı 250'yi geçti.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 5 gün önce düzenlediği basın toplantısında depremin boyutunu anlatırken Ebrar Sitesi'ni örnek gösterdi.Elazığ'da 2020 yılında meydana gelen 41 kişinin yaşamını yitirdiği depremle karşılaştırma yapan Bakan Soylu, “Sadece Ebrar Sitesi'nde kaybettiklerimizin sayısı Elazığ'da kaybettiklerimizin sayısın 6 katı kadardır.' dedi.Her bir katın 4 daireden oluştuğu Ebrar Sitesi'nde büyük blokların bulunduğu, en çok hasarın da bu bloklarda olduğu belirlendi.Depreme tamamen dayanıksız olduğu görülen sitenin daha sarsıntı bitmeden çökmeye başladığı, deprem bittiğinde de binaların tamamının yıkıldığı aktarıldı.“Sağlam bir bina” denilerek dairelerinin satıldığı sitenin enkazında 12'nci günde de arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Enkaz altında olan kişilerin yakınları, bölgede umutlu bekleyişini sürdürüyor.Öte yandan depremde yerle bir olan site ile ilgili Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı, ilk aşamada çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.Şüpheliler işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Şüphelilerden Ebrar Sitesi'nin müteahhitlerinden olduğu belirtilen A.D. ile yıkılan bir başka binanın müteahhidi R.K. tutuklandı.Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.Kahramanmaraş merkezinde yıkılan binalara ilişkin soruşturma kapsamında dün de 3 kişi tutuklanmıştı.