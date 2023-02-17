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İslahiye'de depremin etkisiyle dağlar birleşti, göl ortaya çıktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sallantılar sonrası karşı karşıya olan iki dağ birleşti, dere yatağını dolduran kaya parçaları nedeniyle eriyen kar sularından göl oluştu.

Ekleme: 17.02.2023 - 16:47 Güncelleme: 17.02.2023 - 16:51 / Editör: Ozge Selin
İslahiye'de depremin etkisiyle dağlar birleşti, göl ortaya çıktıTürkiye'yi sallayan iki büyük depremden sonra yer kabuğu 7,3 metre yer değiştirdi.

Yaklaşık 2 dakika süre depremlerin ortaya çıkardığı değişimler, daha önce görülmemiş olaylara neden oldu.

Depremin etkilediği Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Değirmencik ve İdilli mahalleleri arasındaki yolun bulunduğu alanda, jeolojik hareketlenme nedeniyle yolun iki yakasındaki dağlardan biri yıkıldı.

Yolun karşısındaki dağ ile birleşti
Yıkılan dağdan kopan kaya parçaları ulaşıma kapattığı yolun diğer yakasındaki dağ ile birleşti. Dağdan kopan kaya parçaları yoldan 50 metre yüksekliğe ulaşınca, kırsal mahallelere ulaşım durdu.

Kar suları göl oluşturdu
İdilli Deresi yatağı da yıkılan dağdan kopan kaya parçaları ve toprak yığınları ile doldu. Bölgedeki karların da erimesiyle dere yatağı işlevsel hale gelemeyince bir hafta içerisinde doğal bir göl oluştu.

Yaşanan gelişmenin ardından yıkılan dağdaki kaya parçalarının tehdit oluşturmaması ve ortaya çıkan doğal gölün kırsal bölgelerde tehlikeye yol açmaması için Devlet Su İsleri Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı.

'Bunu da gördük'
İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, deprem felaketini 'küçük kıyamet' olarak tanımladı. Vural, şu ifadeleri kullandı:

Buna deprem diyemiyorum küçük bir kıyamet diyebiliriz. Dünya tarihinde nadir görülen bir şiddette depremdi. Pazarcık'tan Hatay'a kadar 200 kilometrenin üzerinde fay kırıldı. İlçemizde 199 bina tamamen yıkıldı. 11 bin bağımsız bölüm kullanılamaz halde. Fay hattının geçtiği bölümde 2,5 milyon metre küp dağ aktı. Bu görünün bir şey değil. Dağ dağa kavuşmaz denilir ama burada kavuştu bunu da gördük. Depremlerde 100'ün üzerinde yakınımı kaybettim. Dağ dağa kavuşuyorsa biz de insanlar olarak birbirimize kavuşmalıyız ve el ele vererek bu enkazın altından kalkmalıyız.
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