EPDK'dan depremzedelere güvence bedeli kolaylığı

Türkiye'yi derinden sarsan depremin ardından yaralar sarılıyor..Kahramanmaraş merkezli yaşanılan iki büyük deprem, 11 ilde büyük yıkımlara neden oldu.38 bini aşkın kişinin yaşamını yitirdiği depremde, arama kurtarma ve enkaz kaldırma işlemleri sürüyor..Bir yandan da evsiz kalan binlerce vatandaş, çadırda ve yurtlarda kalıyor.Büyük bir seferberlikle başlatılan kampayalarla, depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor..Depremzedeler için yapılan yardımlar ve desteğe bir yenisi de EPDK'dan geldi.Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) kararı ile depremden etkilenen vatandaşlar elektrik ve doğalgaz için yeni abonelik yaptırırken olağanüstü hal süresi boyunca güvence bedeli ödemeyecek.