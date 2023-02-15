Hatay'da yıkılan binanın duvarının, bitişik binaya ait olduğu ortaya çıktı

Dünyanın gündemine oturan, Türkiye'de derin yaralar açan asrın felaketinde 10'uncu güne girildi.Binlerce can kaybının yaşandığı ve çok sayıda yaralının olduğu; 10 ilde birçok vatandaşın evsiz kaldığı deprem büyük bir yıkıma yol açtı.Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay gibi illerde hissedilen depremin ardından yaralar sarılmaya başlandı.Bir tarafta arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, diğer tarafta da yaralar iyileştirilmeye çalışılıyor.Bu süreçte devletin tüm kurumları adeta seferber olarak afet bölgesine akın etti.Öte yandan deprem anına ilişkin videolar da, afetin şiddetini gözler önüne sererken, yıkım sonrası ortaya çıkan görüntülerde de ihmalkarlıklar dikkat çekiyor.Bu kez görüntüler, enkaza dönen Hatay'dan.Antakya'nın Yeni Mahalle Kemal Paşa Caddesi'nde bulunan Ferah Apartmanı, sosyal medyada gündem oldu.Depremle birlikte yerle bir olan binanın duvarının olmadığı ortaya çıktı.Müteahhidin, yan binanın duvarının üzerine sıva atarak boya yaptığı tespit edildi. Yıkılan binadaki aileden geriye ise, yan binanın duvarında asılı olan aile fotoğrafı, televizyonu ve rafı kaldı.Bir vatandaş, 'Birbirine yanaştırmışlar, apartmanları birbirlerinin sırtına vermişler.' dedi.