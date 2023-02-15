Diyarbakır'da çökme tehlikesi: 9 katlı binanın olduğu cadde kapatıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'da, biri boş 7 bina yıkıldı. Bağlar ilçesi Emek Caddesi Şeyh Şamil Mahallesi 665'inci Sokak'ta da boşatılan 9 katlı Menekşe Apartmanı'na giren bazı bina sakinleri, çatırdama sesi duyunca dışarı çıkıp, polise haber verdi.İhbarla gelen polisler, bina çevresindekileri bölgeden uzaklaştırıp, caddenin bir bölümünde tedbir alıp, trafiği çift yönlü kapattı.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile doğal gaz şirketi ekiplerine de haber verilirken, binada inceleme başlatıldı.Ekipler, incelemelerini sürdürüyor.