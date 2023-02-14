İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen Türkiye'de

Türkiye büyük deprem felaketi ile sarsıldı.10 ilimizi yıkan felaketten sonra tüm Türkiye seferber olurken onlarca ülkeden de yardım geldi.Türkiye'ye ulaşan ilk ekip ise İsrail kurtarma ekipleri oldu.En kalabalık kurtarma ekibini yollayan İsrail, diplomatik anlamda da desteğini sürdürüyor.Bu kapsamda İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Türkiye'ye geldi.Cohen, Burada mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.Cohen, ülkesi adına taziye ve dayanışma mesajlarını iletecek.