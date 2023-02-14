Cumhurbaşkanlığı Kabinesi AFAD merkez binasında toplanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında toplanacak. Toplantıda tek gündem maddesi Kahramanmaraş merkezli depremler olacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı saat 15.00'te başlayacak.
Deprem bölgesindeki bakanlar video konferansla katılacak
Edinilen bilgiye göre toplantıya, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanlar video konferansla katılacak.
Tek gündem deprem
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplantıda tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını açıklamıştı.
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