Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş depremi açıklaması: Kara gün dostlarını unutmayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümet Zirvesi'ne videomesaj gönderdi.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Devletimizin ilgili kurumları yanında sivil toplum örgütlerimiz ve gönüllülerimiz afetzedelerimize yardım etmek için yoğun çaba harcıyor. Bir taraftan arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını yürütürken diğer taraftan da çadır, konteynır ve prefabrik yapıların kurulumuna hız veriyoruz.İnşallah çok yakında yıkılan şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya çalışmalarını başlatıyoruz.Kara gün dostlarını unutmayacağız. Deprem bölgesinde OHAL uygulamasını başlattık. STK ve gönüllülerimiz de afetzedelerimize yardım etmek için yoğun çaba harcıyor.Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Yaralarımızı en kısa sürede saracağız. Bu afet uluslararası dayanışmanın önemini gösterdi.'