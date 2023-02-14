Başkan Erdoğan'dan Kahramanmaraş depremi açıklaması: Kara gün dostlarını unutmayacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümet Zirvesi'ne videomesaj gönderdi. Çok yakında yıkılan şehirlerin yeniden inşa ve ihya çalışmalarının başlatılacağını söyleyen Başkan Erdoğan, "Kara gün dostlarını unutmayacağız. Bu afet uluslararası dayanışmanın önemini gösterdi.Yaralarımızı en kısa sürede saracağız." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Hükümet Zirvesi'ne videomesaj gönderdi.
'KARA GÜN DOSTLARINI UNUTMAYACAĞIZ'
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:
'Devletimizin ilgili kurumları yanında sivil toplum örgütlerimiz ve gönüllülerimiz afetzedelerimize yardım etmek için yoğun çaba harcıyor. Bir taraftan arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarını yürütürken diğer taraftan da çadır, konteynır ve prefabrik yapıların kurulumuna hız veriyoruz.
İnşallah çok yakında yıkılan şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya çalışmalarını başlatıyoruz.
Kara gün dostlarını unutmayacağız. Deprem bölgesinde OHAL uygulamasını başlattık. STK ve gönüllülerimiz de afetzedelerimize yardım etmek için yoğun çaba harcıyor.
'YARALARIMIZI EN KISA SÜREDE SARACAĞIZ'
Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Yaralarımızı en kısa sürede saracağız. Bu afet uluslararası dayanışmanın önemini gösterdi.'
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