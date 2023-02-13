Depremde yıkılan binalarda sorumluluğu olan sekiz kişi tutuklandı
Depremden etkilenen 10 ilde yıkılan binalarla ilgili yürütülen soruşturmalarda sorumlulukları tespit edilen 163 şüpheliden 8’i tutuklandı, 48’inin emniyetteki işlemleri sürüyor. Bölgede gerçekleşen hırsızlık, yağma, dolandırıcılık olaylarına ilişkin soruşturmalarda ise 11 ilde 97 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, depremlerde yıkılan binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 163 zanlının sorumlulukları tespit edildi.
Zanlılardan 8'inin hayatta olmadığı belirlenirken, gözaltı kararı çıkarılan 155 kişiden 78 kişi yakalandı, 77'si ise aranıyor.
Gözaltına alınan zanlılardan 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 48 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
8 zanlının cumhuriyet başsavcılıklarındaki değerlendirmeleri sürerken, 12 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin soruşturmalarda 97 şüpheli tutuklandı
Cumhuriyet Başsavcılıkları depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık olaylarıyla ilgili de harekete geçti.
Başsavcılıklar tarafından 232 olayla ilgili soruşturma işlemleri başlatılırken, bu kapsamında 11 ilde 97 şüpheli tutuklandı, 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmaların titizlikle sürdüğü belirtildi.
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