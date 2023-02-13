Depremde yıkılan binalarda sorumluluğu olan sekiz kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, depremlerde yıkılan binalarla ilgili başsavcılıklarca resen başlatılan soruşturmalarda 163 zanlının sorumlulukları tespit edildi.Zanlılardan 8'inin hayatta olmadığı belirlenirken, gözaltı kararı çıkarılan 155 kişiden 78 kişi yakalandı, 77'si ise aranıyor.Gözaltına alınan zanlılardan 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 48 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.8 zanlının cumhuriyet başsavcılıklarındaki değerlendirmeleri sürerken, 12 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.Hırsızlık ve yağma olaylarına ilişkin soruşturmalarda 97 şüpheli tutuklandıCumhuriyet Başsavcılıkları depremler sonrasında bölgede gerçekleşen hırsızlık, yağma, güveni kötüye kullanma, bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık olaylarıyla ilgili de harekete geçti.Başsavcılıklar tarafından 232 olayla ilgili soruşturma işlemleri başlatılırken, bu kapsamında 11 ilde 97 şüpheli tutuklandı, 22 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.Cumhuriyet Başsavcılıklarınca başlatılan soruşturmaların titizlikle sürdüğü belirtildi.