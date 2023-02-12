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Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu

Kırgızistan, Cezayir, Gine Bissau, Senegal, Sri Lanka, Sudan ve Irak liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak deprem dolasıyla 'geçmiş olsun' dileklerini iletti

Ekleme: 12.02.2023 - 22:19 Güncelleme: 12.02.2023 - 22:35 / Editör: Ozge Selin
Dünya liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'geçmiş olsun' telefonu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Ranil Wickremesinghe, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

Eski Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesut Barzani de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
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