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Mucizenin kodu: 8! 8 rakamı sayesinde 102 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde enkaz altında kalan Mustafa Sami Şahin, Tekirdağ'daki kuzenine bilinçsizce attığı 8 mesajı sayesinde 102 saat sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

Mucizenin kodu: 8! 8 rakamı sayesinde 102 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Ekleme: 10.02.2023 - 21:21 Güncelleme: 10.02.2023 - 21:29 / Editör: Ozge Selin
Mucizenin kodu: 8! 8 rakamı sayesinde 102 saat sonra enkazdan kurtarıldı
Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde art arda meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından enkaz altında kalan Mustafa Sami Şahin, bilinçsizce Tekirdağ'daki kuzenine 8 mesajı atan

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde enkaz altında kalan Mustafa Sami Şahin, Tekirdağ'daki kuzenine bilinçsizce attığı mesaj sayesinde 102 saat sonra ekipler tarafından kurtarıldı.

Mucizenin kodu: 8! 8 rakamı sayesinde 102 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Elbistan'da yürütülen arama kurtarma çalışmaları sırasında depremden 102 saat sonra Yeşilyurt Mahallesi Kübra Sitesi'nin 7 katlı binasının enkazında ulaşılan 33 yaşındaki Şahin'in tedavisi Elbistan Devlet Hastanesinde sürüyor.

Mucizenin kodu: 8! 8 rakamı sayesinde 102 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Enkaz altında yaşadıklarını ve kuzenine attığı '8' mesajıyla ilgili detayları Şahin, enkaz altındayken zaman zaman umudunun tükendiğini anlattı.

Merdiven boşluğunda kaldığını belirten Şahin, 'Üstümde molozlar da vardı. Kötü bir yerde yakalandım. Orda zaman zaman 'Burada bitti galiba' dedim. Sık sık ölsem mi daha iyi olacak, kalsam mi iyi olacak onu sorguladım.' dedi.

Mucizenin kodu: 8! 8 rakamı sayesinde 102 saat sonra enkazdan kurtarıldı

Ekiplerin nakış işler gibi enkaz içerisinde delikler açtığını anlatan Şahin, delikler açıldıkça telefonunun çekmeye başladığını ve mesajların iletildiğini vurguladı.

Şahin, kuzenine ulaşan 8 mesajının neden kaynaklandığını ise şöyle anlattı:

'Bilinçli bir mesaj değildi aslında. Bilinçli olarak yazdığım mesajların hiçbiri iletilmemiş, saçma bir mesaj tesadüfen Tekirdağ'daki kuzenime iletilmiş. O da mesajı görünce AFAD'a falan haber vermiş. Mesaja kadar enkazda mıyım, öldüm mü yaşıyor muyum, başka bir yerde miyim, kimsenin fikri yoktu.

Tesadüfen giden 8 mesajı, AFAD'ın gelmesine vesile oldu. Olay bundan ibaret. Diğer mesajları yazarken bilinçliydim ama ulaşacağına umudum yoktu hiç. Gönderdiğim mesajların hepsi sonradan gitmiş, içinden biri ulaşmış, o da 8 olanı.'

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