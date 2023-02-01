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Sular altında kalan İdlib'deki kamplardan kareler

İdlib'de zorla yerinden edilen sivillerin sığındığı bazı kamplarda, şiddetli yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi.

Ekleme: 1.02.2023 - 17:37 Güncelleme: 1.02.2023 - 17:41 / Editör: Ozge Selin
Sular altında kalan İdlib'deki kamplardan kareler
Suriye'deki 11 yıllık iç savaşın etkileri sürüyor...

Esad rejimi ve destekçilerinin saldırılarından kaçarak İdlib'deki kamplara sığınan mültecilerin zorlu şartlarda yaşam mücadelesi devem ediyor. Dün gece boyu süren sağanak nedeniyle bazı kamplarda su baskınları yaşandı.

Ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu 63 kampı su bastığı tespit edildi. Binlerce sivilin yaşadığı çadır sular altında kaldı. Su baskını sonucu çadırlardaki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

İdlib'de veri çalışmaları yürüten Suriye Acil Müdahale Koordinatörlüğü Müdürü Muhammed Hallaj, açıklamalarda bulundu. Hallaj, 'İdlib'de insani yardım faaliyeti yürüten kuruluşların zorla yerinden edilen sivillere yönelik çalışmalarını artırması gerekiyor.' dedi.

Hallaj, ilk çalışmalarda Nesim el-Şam, Muslim Kayir, Tımeymi ve Keferderyen gibi kamplarda binlerce ailenin mağdur olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Her geçen gün insani krizin arttığına işaret eden Hallaj, oluşan zararı karşılamak ve mağduriyetin giderilmesi için hızlı çözüm üretilmesi gerektiğini vurguladı.


Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Esed rejiminin kontrolünde olmayan alanda 4 'gerginliği azaltma bölgesi' oluşturma karar aldı. Rejim, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.


Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

017-2020 döneminde saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Sular altında kalan İdlib'deki kamplardan kareler

Sular altında kalan İdlib'deki kamplardan kareler



Sular altında kalan İdlib'deki kamplardan kareler

Sular altında kalan İdlib'deki kamplardan kareler




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