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ABD'den BM'de skandal karar: Gazze ateşkesini veto ettiler

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü katliamın en büyük finansörü olan ABD, İsrail'e koşulsuz desteğini her geçen gün biraz daha artırıyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde skandal bir karara imza atan ABD, Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etti. İngiltere "çekimser" oy kullanırken diğer 13 üye "evet" oyu kullandı.

ABD'den BM'de skandal karar: Gazze ateşkesini veto ettiler
Ekleme: 9.12.2023 - 09:39 Güncelleme: 9.12.2023 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
ABD'den BM'de skandal karar: Gazze ateşkesini veto ettiler
BMGK'de Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 80'den fazla ülkenin eş sunucusu olduğu karar tasarısı, düzenlenen acil oturumda oylandı.

ABD'DEN SKANDAL KARAR: GAZZE ATEŞKESİNİ VETO ETTİLER

Tasarı, daimi üye ABD tarafından veto edildi. İngiltere 'çekimser' oy kullanırken diğer 13 üye 'evet' oyu kullandı.

ABD'den BM'de skandal karar: Gazze ateşkesini veto ettiler

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Şartı'nın 99. maddesini işleterek Konseye gönderdiği mektuba atıfta bulunulan karar tasarısında, Gazze Şeridi'ndeki korkunç insani durum ve Filistin halkının çektiği acılara işaret edilerek tüm sivil toplumların korunması gerektiği belirtiliyordu.

Acilen insani ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısında, tüm taraflara özellikle sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapılıyordu.

ABD'den BM'de skandal karar: Gazze ateşkesini veto ettiler

Karar tasarısında, tüm esirlerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma erişim sağlanması talep ediliyordu.

ABD'nin BM Daimi Temscilisi Robert Wood, karar tasarısında Hamas'ın kınanmadığını, bazı Konsey üyelerinin bu konuda sessiz kalmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

GUTERRES'TEN 99. MADDEYİ İŞLETMİŞTİ

Genel Sekreter Guterres, görev süresi boyunca yetkisini ilk kez kullanarak Gazze'deki insani felaketin önlenmesi için BM Şartı'nın 99. maddesini işletmiş ve 6 Aralık'ta BMGK'ye mektup göndermişti.

ABD'den BM'de skandal karar: Gazze ateşkesini veto ettiler

Guterres, 'Güvenlik Konseyi üyelerini insani felaketin önlenmesi için baskı yapmaya çağırıyorum ve insani ateşkesin ilan edilmesi talebimi tekrarlıyorum. Bu çok acil.' ifadelerini kullanmıştı.

BMGK'de 7 Ekim'in ardından çok sayıda oturum düzenlenmiş ve birçok karar tasarısının veto edilmesinin ardından Gazze'de çatışmalara 'acil ve uzatılmış ara verilmesi' talep edilen 2712 sayılı karar 15 Kasım'da kabul edilmişti.
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